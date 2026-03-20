Buscan a un joven de 23 años en Río Negro: piden colaboración en Mainqué y Huergo

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro activó la búsqueda de Ian Frank Rodriguez Salinas, de 23 años, en la zona de Mainqué e Ingeniero Huergo. Su familia explicó que el joven tiene patologías mentales y pidió colaboración a los vecinos.

Las características del joven buscado en Río Negro

Según informó el MPF, Salinas es de contextura robusta, mide 1,65, tiene tez morena, cabello negro lacio rapado a los costados, ojos marrón oscuro, cejas negras, nariz prominente, labios gruesos y barba tipo candado. También posee una marca de nacimiento en el brazo izquierdo “con forma similar a un corazón”.

Buscan en Mainqué a un joven de 23 años. Foto ilustrativa.

Al momento de su desaparición, informaron que vestía campera azul tipo polar, otra campera negra inflable, rompeviento negro con capucha, pantalón de jean azul oscuro, zapatillas negras con líneas blancas y gorra gris con detalles verdes.

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre Salinas debe comunicarse con el 911 o con la Fiscalía de turno de Villa Regina al (0298) 154 657091.