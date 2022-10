Buscan personas que cuiden transitoriamente a tres niñas y una adolescente en Neuquén 

El programa «Familias Solidarias» anunció que se necesita que tres niñas de uno, dos y cinco años, y una adolescente de 13, sean alojadas transitoriamente hasta tanto se resuelva su situación judicial en Neuquén.

Cuando un niño o niña es separado de su familia biológica, porque no están en condiciones de asumir la crianza (puede ser por situaciones de violencia, maltrato, negligencias graves) el Poder Judicial ordena que temporariamente vivan en un hogar o permanezcan junto a una de las familias del programa.

Familias Solidarias informó que en esta oportunidad se buscan cuatro familias solidarias para acoger de manera transitoria a tres niñas de uno, dos y cinco años, y una adolescente de 13, sin relación de parentesco entre ellas.

Los requisitos para recibirlas son: ser una persona mayor de 18 años (no hace falta estar en pareja), no poseer antecedentes penales, no ser deudores alimentarios, no estar en el registro único de adopción, ni en el registro provincial de violencia de género. Para inscribirse deben llenar el formulario que está disponible en la web https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar/.

Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse al teléfono 0299-155017139.

Familias Solidarias recuerda que es importante destacar que la convivencia temporal no conduce a la adopción, y que las familias solidarias no reemplazan a la biológica, sino que se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen.