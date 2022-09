Dos bebas y una adolescente esperan hogares transitorios en Neuquén 

El programa provincial Familias Solidarias se encuentra en la búsqueda de tres hogares transitorios para poder hospedar, durante el lapso que dure el proceso judicial, a una beba de 20 días, una de 10 meses y una adolescente de 13 años.

La directora general del programa, Silvana Garay, dialogó con La Red acerca de esta búsqueda de hogar transitorio. Mencionó que son tres casos distintos y que no tienen parentesco, por eso se busca tres hogares.

Según detalló, existió una grave vulneración de los derechos contra las niñas, por lo que se encuentran en situaciones judicializadas, en las que están separadas de sus progenitores y familiares. Se busca que las niñas permanezcan en esos hogares transitorios hasta que se resuelva la situación judicial, que según lo estipulado por la ley puede ser de seis meses, con posibilidad de renovar por el Juez, por otros seis más.

Los requisitos para poder brindarles un hogar transitorio a las niñas son no contar con antecedentes penales, no estar en los registros de violencia familiar ni de los deudores morosos alimentarios, ser mayor de 18 años y no encontrarse anotado en el sistema de personas que desean adoptar.

Las familias que deseen darles un lugar a las niñas, contarán con equipos profesionales que acompañarán permanentemente para evaluar el proceso, como también recibirán ayuda económica por parte de la Subsecretaría de Familia. Los interesados podrán postularse desde la página del programa Familias Solidarias o enviando un mail en el correo que aparece allí.

La directora mencionó que, por el momento, las niñas se encuentran en instituciones pero que “están esperando poder transitar ese proceso doloroso en un ambiente familiar” El proceso de evaluación lo llevan adelante equipos profesionales, quienes realizan entrevistas grupales e individuales para poder seleccionar.

También comentó que, si bien este es un pedido específico, las inscripciones para postularse como hogares transitorios se encuentran abiertas permanentemente.