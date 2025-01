Búsqueda de un hombre de Roca desaparecido hace 23 días: iba a Miramar, pero podría estar en Las Grutas

Un hombre oriundo de Roca es buscado por las autoridades luego de que su familia denunciara que no saben nada de él desde hace 23 días. Se trata de Adrián Héctor Basualdo de 33 años, quien había partido con destino a Miramar, pero nunca llegó. Ahora surgió un punta de que podría estar en Las Grutas.

El pedido de búsqueda se activó previo a Año Nuevo, pero las autoridades informaron que el hombre fue visto por última vez entre el lunes 9 y el martes 10 en horas de la noche.

Basualdo esa noche se retiró de su vivienda en la calle Lago Lolog del barrio Chacramonte para emprender un viaje con destino a Miramar, lugar al que nunca llegó, según afirmaron sus allegados.

Sin embargo este jueves trascendió que surgió una información de que había sido visto en Las Grutas aunque al no localizarlo, la búsqueda sigue activa.

Si bien se desconoce cuál es la situación del hombre, presumen que pudo haber viajado por la temporada de verano y estaría trabajando en zonas balnearias. En diciembre de 2023 también se activó un pedido de búsqueda para dar con él y fue hallado después de cinco días de búsqueda.

Búsqueda de un hombre de Roca: cómo es y qué hace si lo localizo

En cuanto a sus características físicas, se comunicó que es de tez trigueña, mide 1,70 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones, contextura física delgada y una deformación del lado derecho de la cara.

Se advirtió que no posee teléfono y que no tiene tarjetas de débito ni crédito. Además, señalaron que llevaba consigo documentación personal, pero no dinero en efectivo.

Se solicitó que cualquier información sobre su paradero sea brindada a la comisaría más cercana, al 911 o al teléfono de turno de Fiscalía (0298) 4231271.