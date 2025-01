CALF minimizó el apagón en Neuquén, pero la Municipalidad pedirá un descuento para los usuarios

Tras el apagón en Neuquén, que afectó una amplia porción geográfica de la ciudad, desde CALF indicaron que se afectó alrededor del 8% de los usuarios, es decir, unos 10.000 medidores. Desde este punto de vista consideraron que «no fue tan crítico» pese a que el corte se extendió por más de siete horas y no solo dejó sin luz a viviendas particulares, sino comercios, instituciones y el tránsito, que fue un caos por la falta de semáforos sobre la exRuta 22. El Municipio de Neuquén pedirá que se apliquen descuentos a los usuarios.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO el jefe de Operaciones de CALF, Sebastián Romano, aseguró que la falla se produjo en instalaciones nuevas inauguradas en julio de 2024. Indicó que fue en un material -no especificó cual- que se rompió y que aun no saben si vino fallado o fue un daño que se produjo cuando se construyó la nueva obra.

También explicó que producto de la alta demanda CALF no pudo solucionar antes el masivo corte, pero negó que el daño se deba a esa situación. «Seguramente en invierno hubiésemos podido levantar el 100%, pero por el calor no se pudo», indicó. Agregó que son imprevistos que no se pueden contemplar y que, por lo tanto, no pueden garantizar que no vuelva a ocurrir de cara a la nueva ola de calor que se espera a partir del domingo.

«Garantizar que no vuelva a pasar no puedo, pero si te puedo garantizar que hicimos lo mejor posible para poder solucionarlo. Hay factores externos que son inmanejables, por ejemplo el vandalismo nos puede causar un problema mayor», dijo Romano.

Respecto de la extensión del apagón insistió en que no fueron siete horas sino cinco las horas en el que el suministro no pudo restablecerse. De todos modos reconoció que con las elevadas temperaturas de ayer los usuarios afectados de CALF no la pasaron bien.

Sobre el segundo corte que se produjo ayer, alrededor de las 23:00, dijo que «solo» duró media hora y que fue muy puntualizado. Sin embargo, no se extendió sobre que pudo haber pasado.

El desperfecto se registró ayer alrededor de las 14:30 y la electricidad se restableció en todos los sectores afectados recién pasadas las 21:30. Se trató del apagón más largo de los últimos años en días de verano, pero también llama la atención que cada año se vienen repitiendo cuando antes no eran tan frecuentes, incluso, en días con mayor demanda por calor que el de ayer.

Cómo se aplicará el descuento y cuándo lo verán reflejado los usuarios de Neuquén



Desde la Municipalidad el titular de la subsecretaría de Servicios Públicos Concesionados, Alejandro Hurtado, aseguró que están esperando el informe de CALF para saber qué ocurrió, pero agregó que se aplicarán descuentos a los afectados porque así lo establece el contrato de concesión.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO indicó que está establecido el cálculo de las multas en caso de que las interrupciones superen los 10 minutos y otras series de cuestiones técnicas. Se establece el monto por la energía no suministrada y todos los usuarios- en función de las subestaciones afectadas- se determina el monto de la multa.

«Esa multa la tiene que pagar CALF pero la paga como un descuento, un crédito, en las facturas de cada uno de los afectados por el corte. O sea, no de la totalidad de los usuarios, sino de los usuarios afectados», indicó Hurtado.

Explicó que el descuento no se verá aplicado en la próxima factura, ni la que viene. «Las contingencias se analizan por semestre. Se va a ver reflejada dentro de unos meses cuando termine el proceso técnico. Va a salir una disposición estableciendo la multa y qué usuarios fueron afectados», dijo y aclaró que «no salen con nombre y apellido, sino dependientes de la subestación».