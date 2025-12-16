Calíape, la aplicación que mejora la interacción entre el médico y el paciente, se probará en Bariloche

A partir de enero, profesionales de la Fundación Intecnus, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) en Bariloche, harán una prueba piloto con «Calíape», una aplicación que utiliza inteligencia artificial para automatizar las tareas de registro de los médicos durante las consultas con pacientes. Fue diseñada por Pilar Mendiburu y Florencia Cavalieri, dos flamantes egresadas de la carrera Ingeniería Biomédica de la Fundación Favaloro en Buenos Aires.

“El proyecto surgió a partir de una investigación técnica, probando herramientas de la inteligencia artificial. Detectamos que los médicos pasan gran cantidad de tiempo escribiendo lo que relata el paciente durante las consultas”, describió Pilar, una barilochense de 23 años. Hacia allí apuntó el objetivo del proyecto final: “La idea fue que ya no haya un monitor entre el médico y el paciente y que así, los profesionales pudieran poner el foco en el diálogo”.

Se estima que un médico destina un promedio de ocho horas semanales en tareas burocráticas. El desafío de automatizar el registro de la consulta médica podría ser el puntapié para optimizar otras tareas, como llenar formularios y documentación e incluso, durante las teleconsultas. En Europa y Estados Unidos ya se pusieron en marcha herramientas similares. Si bien España cuenta con una herramienta en español, las impulsoras de Calíape advirtieron que “no estaba adaptada al sistema de salud en Argentina”.

Pilar aseguró que el desafío “fue liberar al médico de la carga burocrática que implica tomar nota de los datos que va aportando el paciente para completar la historia clínica”: “Consultamos a los especialistas si una aplicación como Calíape sería útil y respondieron que sí. Sucede que, en muchos casos, se ha perdido la interacción real con el paciente. Al tener que escribir tanto, no se presta atención. Uno mismo como paciente observa que el médico está más concentrado en tipear que en escuchar. La idea fue reforzar este vínculo”.

Calíape accedió a 30 mil dólares. Foto: archivo Alfredo Leiva

¿En qué consiste la aplicación? El médico graba la consulta y al finalizar, la inteligencia artificial la transcribe inmediatamente. A la vez, genera un resumen para el médico y otro para el paciente con todas las indicaciones. “El informe final requiere la validación del médico”, resumió Pilar que, desde pequeña, se vio seducida por la biología, la ingeniería y las matemáticas y, a último momento, reemplazó la carrera de Medicina por Ingeniería Biomédica. Acaba de recibirse.

El proyecto que arrancó a mediados de 2024 desarrollado por esta barilochense y Florencia (ambas estudiantes de la Universidad Favaloro) fue dirigido por el doctor en Física Flavio Colavecchia, responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial en Salud en Intecnus y profesor adjunto del Instituto Balseiro.

Etapa de validación

“Calíape” obtuvo el primer premio de la edición 2025 del concurso IB50K del Balseiro, de un total de 38 proyectos de múltiples áreas temáticas de ciencia y tecnología en todo el país. De esta forma accedió a 30 mil dólares. “Hay que destacar la valentía de estas dos jóvenes estudiantes que dieron lugar a un proyecto que fue creciendo de a poco y hoy estamos buscando fondos para ponerlo en marcha”, destacó Colavecchia.

Admitió que “uno tiene la sensación de que las consultas médicas son cortas, que el médico no presta atención y solo mira la computadora. Gran parte del tiempo se va en tomar nota. El médico siente que pierde tiempo en cargar la información y a la vez, el paciente cuando sale del consultorio no se acuerda qué le dijo el profesional. La inteligencia artificial nos permite simplificar esto”.

“Hoy -agregó-, en muchas consultas de telemedicina, el médico destina el 40% del tiempo a registrar todo; en las consultas ambulatorias, esto se lleva el 20 o 30% del tiempo”.

Actualmente, la app está en etapa de validación. En enero, unos 100 médicos de Intecnus formarán parte de la prueba piloto en una primera etapa.

La aplicación podrá descargarse de las tiendas App Store y Google Play. Y el objetivo de las emprendedoras es avanzar hacia la exportación. De esta manera, avanzarían en la readecuación de la plataforma a los distintos sistemas de salud.

«Podrán usarla los médicos que tengan matrícula. Cuando arrancamos este camino, no había herramientas similares en el país. Hoy hay dos proyectos similares aunque con distintas características: pero con 200 mil médicos en Argentina, hay mercado. Hay un abanico inmenso de posibilidades”, concluyó Colavecchia.