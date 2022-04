Casa Propia Procrear: cuáles son los nuevos montos y requisitos para los créditos

A partir de este martes, el gobierno nacional habilitó una nueva etapa de inscripción para los créditos «Casa Propia» de Procrear, destinado a viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio.

La información fue compartida a través de la página web del programa, donde se indicó que se elevaron los montos máximos para los créditos y se actualizaron los requisitos, sobre todo en el rango de los ingresos que deben tener los postulantes.

Montos

En esta ocasión, solo está abierto el registro de la línea de créditos 0% para la construcción en lote propio.

Las soluciones financian hasta el 100% de la construcción de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio. Para ello, se ofrece desde este 12 de abril montos que llegan hasta los 5 millones de pesos, con plazo a 30 años.

Cabe destacar que en la Patagonia, los montos se incrementan un poco: se entregan 5,8 millones de pesos.

Requisitos

Para acceder al crédito, se debe:

* Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

* Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

* Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre un salario mínimo y 8 SMVyM. A valores actuales, eso representa ingresos entre $38.940 y $311.520.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

* No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

* No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

* No encontrarse inhibido.

* Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

* No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

* Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

* La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Créditos para la refacción

Se trata de créditos personales que permiten la financiación de compra de materiales y mano de obra. Esta modalidad permite obtener entre $100.000 y $240.000 a pagar en 36 meses, con tasa HoGAr, que ajusta el capital según la evolución de los salarios.

Están destinados para que los interesados con casa propia puedan solucionar problemas de condensación, filtración de agua y aire en cubierta y muros, terminar paredes de interior, revestimientos, aislar techos, reemplazar aberturas, recambio de artefactos de iluminación y cableados, colocar pisos, entre otras reformas.

Por el momento, la inscripción a esta línea no está habilitada.