Sin casa e indignados: suman más denuncias y acusaciones contra dos empresas en la región

A partir de la publicación de RIO NEGRO que dio cuenta de más de 35 expedientes abiertos en la justicia de Río Negro contra empresas de viviendas industrializadas, salieron a la luz nuevos testimonios de vecinos damnificados.

Una gran cantidad de personas de distintos puntos de la región aseguraron que haber sufrido o estar sufriendo actualmente pérdidas económicas por incumplimiento de contrato por parte de «AZ Construcciones» y «Constructora Del Lazio S.A».

«AZ Construcciones me estafó también. Juegan con los sueños de la gente que nos ganamos el sueldo trabajando día a día, tengo dos nenes me tuve que ir alquilar y sobre todo el trauma psicológico que generan de no atenderte ni siquiera el teléfono», denunció Fiama, una mujer a través de las redes sociales.

Varios medios de comunicación locales y regionales replicaron el informe de este diario que dejó al descubierto que los casos proliferan y que no todos llegaron a los tribunales o a las oficinas de Defensa al Consumidor.

«Cuando pagas casi de contado -un 70% para empezar y el 30% restante terminada la obra- ‘en tres meses te entregamos la llave’ como me dijeron los dueños de AZ, lo que supone que tomaron las previsiones económicas necesarias para poder cumplir. A cambio solo recibí silencio y luego de contestar lo que se les ocurrió a la denuncia en Defensa del Consumidor, no asisten a la audiencia de conciliación», relató Gladys, otra mujer que denunció.

«Obviamente habían propuesto cómodas cuotas en devolución del monto que no era el real cobrado y por supuesto sin intereses de ningún tipo. Eso se llama estafa. Lo lamentable es que siguen jodiendo gente y no hay pena de cárcel efectiva. Si vas a juicio te queda una hermosa sentencia que puede darte la razón pero la colgás en un cuadrito porque no son ejecutables, no tienen bienes ni dinero en los bancos a su nombre», cerró la mujer.

«La justicia rápidamente tiene que actuar y castigar a las estafas de este tipo. ¿Cuántas denuncias y sentencias hacen falta para que la pena sea cárcel? Vecino de Roca

Lo cierto es que hasta el momento, los clientes que llevaron sus casos a la justicia lo hicieron por la vía civil por «daños y perjuicios» para intentar lograr resolver rápidamente el contrapunto y recuperar su dinero. Hasta el momento, este medio no dio con ninguna causa penal contra estas empresas.

«Yo estaba pagando mi casa y de un día para otro subieron muy cara la cuota y no podía pagar. Pedí que me devuelvan la plata de todas las cuotas que había pagado y me dieron miles de vueltas y no me la devolvieron», contó Karina, otra damnificada.

«No solo casas yo estaba pagando por un auto cero después lo se pase a mi hijo. El entregó más plata y el auto nunca», aportó otra vecina quien fue una de las tantas personas que vinculó a esta empresa con otra de venta de autos.

Acusaciones

«Las dos empresas (De Lazio y AZ) son de la misma persona. Y el tipo anda cómo si nada con una 4×4 que se la compró con la estafa que le hizo a un cliente de Bahía Blanca», postuló una mujer quien sustuvo que el apoderado de la firma local sería pastor de una iglesia asentada en la ciudad de Roca.

En una de las denuncias públicas, se aseguró que hace ocho años viene ocurriendo esta situación irregular y que además, el dueño tendría diferentes empresas «fantasma» de rubro automotor también.

Los vecinos pidieron que se cumplan y apliquen las leyes y que se adjudiquen las multas y penas correspondientes.