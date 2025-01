Caso Loan: la mujer detenida en Neuquén afirmó que Laudelina habló con el nene antes de su desaparición

Mónica Millapi es una de las detenidas por el caso Loan y actualmente cumple con una prisión domiciliara en Neuquén desde donde habló sobre los momentos previos a la desaparición del pequeño. Entre sus declaraciones, aseguró que Laudelina fue una de las últimas personas en hablar con Loan.

La desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de Julio, Corrientes, sigue siendo un misterio. El pequeño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 y durante la investigación varias personas cayeron detenidas, entre ellas Mónica del Carmen Millapi, la esposa de Daniel «Fierrito» Ramírez.

Millapi es la única acusada que goza de prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén. El beneficio se lo otorgó la Justicia luego de evaluar que tenía hijos pequeños que cuidar.

Tanto ella como su esposo quedaron demorados por ser parte del grupo que estaba con Loan antes de que desapareciera.

Desde Neuquén la mujer reiteró su inocencia en el caso y contó detalles del día en que el nene fue visto por última vez, pero sobre todo resaltó algunas actitudes de Laudelina.

Laudelina otra vez en la mira por la desaparición de Loan: qué declaró la mujer detenida en Neuquén

Millapi durante la entrevista que brindó a Telenoche recordó que ese día -13 de junio- fue junto a su marido a la casa de Catalina tras recibir una invitación. Aseguró que no estaba previsto asistir, pero terminaron yendo de todas formas a último momento.

La mujer contó que al llegar vieron que estaba la camioneta de Pérez y Caillava, algo que les pareció «extraño» porque eran personas de «otro nivel social». De igual manera compartieron el almuerzo todos juntos y luego llegó el momento de ir al naranjal.

En este momento Millapi señaló un momento y una actitud sobre la tía del pequeño que le resultó extraña. Aseguró que Laudelina habló algo con Loan que no llegó a escuchar y con esa charla se convirtió en una de las últimas personas que tuvo contacto directo con el pequeño.

«Cuando llegamos a la tranquera que da a la callecita, yo veo que está Laudelina hablando con Loan. Nosotros agarramos un callejón, cuando miro -de nuevo- Laudelina y Camila pegaron la vuelta», relató.

La mujer comentó que tras ver que se iba, ella aún así continuó su camino al naranjal y acompañó a su esposo al lugar que le había marcado antes Laudelina.

«Iba mi marido por delante, al lado con Benítez y todos los chicos corriendo. Empiezo a mirar, seguimos caminando y veo que falta un chico. Ahí Benítez dice: ‘mi sobrino Loan falta’», contó y aseguró que enseguida empezó la búsqueda.

Millapi relató que a los minutos regresó Laudelina y ahí vio como ella recibía un llamado de Victoria Caillava. Si bien al principio no lo tuvo en cuenta, luego le resultó extraño que ella se alejara para recibir la llamada.

«Ella recibe el llamado de Victoria Caillava y se aleja un poquito para hablar. Me acerco a Laudelina para llamar a la policía. Ella me mira y se corta la llamada que ella está haciendo«, agregó.

Luego todo lo que comenzó con una búsqueda normal, terminó con una investigación de la cual Millapi quedó acusada y detenida. Al respecto dijo: «Entiendo que nosotros somos los últimos adultos que vimos a Loan y por eso estamos detenidos. Creo que voy a recuperar la libertad porque yo no hice nada. Nosotros no tenemos por qué andar pagando una condena, nosotros no sabemos qué pasó con la criatura».

«A esa criatura alguien se la tuvo que haber llevado. Yo tengo esperanza. Yo rezo todos los días. Todos los días le pido para que se sepa a ver qué es lo que pasó con Loan», cerró en la entrevista.

A seis meses de la desaparición de Loan: «No hay pruebas ni pacto de silencio», afirmó Millapi

Millapi negó las acusaciones en su contra y aseguró que tanto ella como su esposo son inocentes: «Nunca existió un pacto de silencio para encubrir la desaparición de Loan. Yo no tengo pruebas ni acuso a nadie«.

La mujer, de 36 años, fue favorecida con el beneficio de la detención domiciliaria en Neuquén, en tanto se realiza la investigación que recientemente fijó fecha para febrero del 2025. «La jueza con buen criterio produjo un autoprocesamiento para todos los acusados, y dentro de ese grupo Millapi es la menos perjudicada», explicó el abogado, Jorge Monti, en dialogó con Diario RÍO NEGRO.