Caso Loan: «Fue extraña su insistencia para que vayamos al almuerzo», dijo la detenida en Neuquén

Mónica Millapi (36) la detenida en Neuquén por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña en 9 de Julio, Corrientes, habló con Diario RÍO NEGRO. La mujer detalló su presente a siete meses del hecho y apuntó nuevamente sus sospechas al vínculo familiar del niño. Al menos, a los que participaron de la comida aquel 13 de junio de 2024.

«Todos los que estuvieron en la mesa deberían estar detenidos», explicó la mujer, que llegó a Neuquén el pasado 8 de diciembre y quedó alojada en un domicilio familiar en el barrio Villa Farrell.

Millapi defiende su inocencia y la de su marido Daniel «Fierrito» Ramírez, otro de los detenidos que estuvo en el encuentro el día de la desaparición. «A Loan se lo llevaron y tiene que haber más gente que intervino» aseguró.

«Sospecho de todos los que estuvimos ahí, no pongo las manos al fuego por nadie, solo por mi marido», respondió a la consulta sobre posibles responsables o facilitadores de la desaparición.

El padre de Loan y la policía de Corrientes

Millapi respondió preguntas sobre los primeros momentos de la búsqueda, allí dijo que durante los primeros rastrillajes José Peña, papá de Loan no se vio. «Yo nunca lo crucé, al padre de Loan en la búsqueda», aseguró.

También apuntó al despliegue policial de la fuerza provincial. «La policía de Corrientes deja mucho que desear», expuso y remarcó que «fueron capaces de cambiar el horario de la llamada» en la que pedían ayuda.

También aseguró que «les quisieron hacer firmar papeles» y que su marido (Daniel Ramírez) se opuso al leer el contenido de los textos.

También resaltó que en varias oportunidades las autoridades policiales «no sabían dar explicaciones» sobre el proceso de búsqueda.

Millapi y su marido Daniel «Fierrito» Oscar Ramírez son investigados por la justicia. Foto: Florencia Salto

«La insistencia» de Laudelina Peña

Millapi no responsabiliza con nombre y apellido a nadie de la familia de Loan. Sin embargo, destaca las actitudes «raras» de la tía del niño, Laudelina Peña, a quien adjudica la organización del almuerzo.

«Fue extraña su insistencia para que vayamos al almuerzo», resaltó y agregó que por esos días ella y su marido pasaban momentos familiares «complejos» por la internación de su cuñado.

«Nosotros íbamos a ir a ver a mi cuñado que tuvo un ACV y ese día le entregaban los resultados de una resonancia, pero fuimos a comer por la insistencia», explicó a Diario RÍO NEGRO.

Además, resaltó que Laudelina parecía «saber más que el resto» en los instantes posteriores a la desaparición. «En un momento el comisario dijo que parecía que había aparecido Loan y ella (Laudelina) dijo que eso no era así», y remarcó «todos creíamos que había aparecido, porque queríamos eso, pero ella decía que no».

También repasó los últimos momentos en los que compartió con Laudelina. «Después de comer ella dijo que vayamos a buscar naranjas, y en la mitad del camino me dejó sola», recordó desde la distancia Millapi.

«No van a encontrar nada»

La mujer nacida en Neuquén confió que cree en que la justicia les dará la razón y que junto a su marido quedarán absueltos. «No van a encontrar nada que nos pueda hacer responsables a mi marido y a mí», dijo.

Sobre el cierre de la entrevista confesó que no quiere regresar a Corrientes. «Tengo familia, mi casa, pero no quiero volver a 9 de Julio, voy a hacer lo posible para no volver», expuso a pesar de que su marido le manifestó querer quedarse en el litoral.

Su esposo, Daniel «Fierrito» Ramírez, sigue detenido en la provincia del norte y después de la feria judicial, planea solicitar a la justicia un traslado a Neuquén. «Mi marido tiene intenciones de que lo trasladen a Neuquén, para estar cerca mio y de nuestros dos hijos», finalizó.

En diciembre la jueza Cristina Penzo anunció los procesamientos de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez por encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsables de la sustracción de menor de 10 años. A varios de ellos se les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria y bajo esa decisión, Millapi, puede cumplir la orden en Neuquén, donde aún tiene domicilio y familiares.