Caso Loan | Una mujer denunció que fue abusada por el padre del gobernador Gustavo Valdés: «No reconoce a mi hijo»

En medio de una marcha en Corrientes que pidió la aparición de Loan Danilo Peña, una mujer denunció que fue violada por el padre del gobernador Gustavo Valdez.

“Desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Sabe bien que estoy hablando. Durante 10 años abusó de mí. Cada vez me abusaba me daba una pastilla y me decía ‘vos sabés quién soy’”, denunció la mujer durante una nota con C5N.

Y agregó: “Después quedé embarazada de mi hijo y cuando se lo comuniqué me dijo: ‘¿Cómo vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla? Ese hijo no es mío’. Hace 6 años que estoy luchando”, sostuvo.

«Tuve que venir a esconderlo al campo. Yo me identificó con Loan por inocente. Y gracias a él yo tuve la valentía de salir a hablar por mi hijo también«, expresó.

De acuerdo al testimonio que brindo la mujer, «Manolo” Valdés se «está queriendo ir a España”.

“¿Por qué no sale a dar la cara? ¿Por qué no reconoce a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN? ¿Sabés cuánto me da de manutención? $25.000 por mes para que yo me calle. ¿Qué hago yo? Él me amenaza, me dice ‘¿vos sabés quién es mi hijo?’. Tengo todo, todos los mensajes de lo que conversamos”, sostuvo en la nota televisiva.

«Lo único que pido a todos los correntinos que no me dejen sola», expresó.

Búsqueda de Loan: siguen las indagatorias

Este viernes por el caso Loan, siguen las indagatorias. Hoy será el turno del excomisario Walter Maciel y el exsuboficial Francisco Armando Méndez.

Ayer, Benitez, El tío de Loan, señaló en su declaración que los efectivos policiales de la provincia le solicitaron que responsabilice a alguien: «Era a Millapi o Macarena».

En este sentido, Benítez consideró que a su sobrino se lo llevaron, pero no sabe quién.

Fuente: Noticias Argentinas y C5N