Casos de tuberculosis en Allen: aclaran que hay pacientes infectados, pero que no hay brote

Tras las publicaciones difundidas sobre un supuesto «brote» de casos de Tuberculosis en el hospital Ernesto Accame de Allen, la médica Lorena Baeza, salió a aclarar ante Diario RÍO NEGRO que si bien hay pacientes enfermos no hay un brote de tuberculosis en la ciudad.

Hasta el momento, hay cinco pacientes confirmados con esta infección bacteriana en Allen. Hace unos días, por cuestiones de cuidado de la familia, de un paciente oriundo de Roca fue trasladado a la ciudad pero ya había sido atendido con anterioridad en el hospital Francisco López Lima.

El hecho no es grave, ya que no hay nadie internado, según confirmó la profesional. «No hay pacientes internados, están todos controlados y vigilados tanto por neumonología, enfermería, agentes sanitarias (que van a las casas y hacen la toma supervisada de la medicación)», explicó la médica y ratificó que la cantidad de casos en la zona sólo aumentó debido al paciente de Roca.

En junio, un interno alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca había sido diagnosticado con Tuberculosis (TB), tras ser atendido en el hospital Francisco López Lima por una recaída de su cuadro respiratorio.

En aquel momento, familiares del paciente, privado de su libertad, denunciaron públicamente que el hombre “se contagió en el pabellón” y que luego de recibir el tratamiento y estar unos días internado en el hospital, volvió a las celdas en muy malas condiciones.

Tuberculosis en Roca

La médica infectóloga y referente del programa de VIH y tuberculosis del hospital de Roca, indicó que si bien estos contagios trascendieron en los medios, “no estamos teniendo este año más casos que en años anteriores. Hasta ahora se vienen manteniendo los números a la media del promedio que tenemos siempre”, dijo.

La enfermedad puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, pero la forma más frecuente y contagiosa es la tuberculosis pulmonar. También puede tener otras localizaciones, desde el sistema nervioso central, el meníngeo, que son de las más graves o que más secuelas dejan como afectar huesos, riñones, área genital e intestino.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro, aseguraron que anualmente se reportan a nivel provincial entre 80 y 100 casos de tuberculosis.