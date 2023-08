Celebrar los cumpleaños es clave: una ONG arma festejos para chicos y chicas con bajos recursos y se expande por la Argentina y Estados Unidos

Joaquín Martínez realizaba un curso de liderazgo en Red Solidaria y la consigna de uno de los proyectos era resolver una problemática desde una ONG. Al ver que la fecha de su cumpleaños se acercaba, se le ocurrió pedir plata para comprar regalos para chicos y chicas que no pudieran recibirlos en sus cumpleaños. Aquella idea fue la génesis de Festejo Solidario.

Junto a Tomás Ordóñez se les ocurrió salir de la idea de hacer un simple regalo y empezar a planificar un festejo más grande para compartir el momento con chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. De esta manera, en julio de 2017 realizaron el primer festejo de cumpleaños en un comedor de La Cava, en San Isidro. Al finalizar, los chicos y chicas preguntaban si iban a volver para los festejos que restaban del año. “Además de que la pasamos increíble, vimos el impacto que tenía estar viviendo tanto amor y tanta magia en chicos a los que nunca les habían festejado su cumpleaños”, cuenta Ordóñez.

Sin saberlo, Martínez y Ordóñez emprendían un camino que iba a ayudar al desarrollo emocional y social de miles de niños y niñas. Hoy, llevan más de 2355 cumpleaños celebrados.

El festejo de cumpleaños es un momento de validación personal y de reconocimiento por parte de la familia, los amigos y la comunidad de la que se es parte (Imagen: gentileza Festejo Solidario. Intervenido por Marisol Echarri).



Cómo se organiza un festejo

Al principio, Festejo Solidario se asociaba con comedores, merenderos y juegotecas de distintos barrios. La propuesta era ir una vez al mes a celebrar el cumpleaños de todos los chicos y chicas del centro que cumplían en esas fechas. Entonces, el lugar brindaba una lista de quienes cumplían años,, sus edades y la fecha de nacimiento.

En noviembre de 2017, Telenoche, bajo la conducción de Sofía Jujuy, quien luego fue designada madrina de Festejo Solidario, realizó una nota sobre el proyecto. La difusión y visibilidad fue inesperada y distintas empresas quisieron colaborar con los festejos. Por ejemplo, Coca Cola donó juegos y gaseosas; Faber Castell, lápices, crayones y marcadores y WeWork y Walmart se acercaron para hacer programas de voluntariado con sus empleados. Así, Ordóñez y Martínez pudieron profesionalizar y proyectar una ONG a largo plazo. Contrataron a tres personas para trabajar y formaron una red de 50 voluntarios para realizar festejos no solo en San Isidro sino también expandirse a otros puntos del conurbano bonaerense como San Miguel, Don Torcuato, Presidente Derqui, Benavídez, Pacheco y Pilar.

Cecilia Félix trabaja como docente y colaboradora en una juegoteca en la ex Villa 31 bis (lo que hoy es el Barrio Mugica) desde 2013. Encontró a Festejo Solidario a través de internet y, luego de que ellos fueran a conocer el espacio y a los chicos y chicas forjaron un vínculo. “Fue grandioso”, comenta Felix. “Las familias están muy agradecidas ya que ellos llenaron ese espacio que falta en los hogares. Muchas a veces no tienen recursos para el día a día y ver que personas de buen corazón se tomen ese tiempo para llevar una sonrisa a los niños es grandioso”.

Lorena Morales vive en el Barrio Mugica y tiene dos hijos varones. Ambos participan de una juegoteca cerca de su casa. “Festejo Solidario está muy bueno porque algunas mamás no tenemos la posibilidad de festejarles el cumpleaños a los chicos”, dice.

La visibilidad de Festejo Solidario aumentó y recibió donaciones y voluntarios luego de que Sofía Jujuy (primera del lado izquierdo), quien después se volvió madrina de festejos, hiciera una nota para Telenoche. (Imagen: gentileza Festejo Solidario. Intervernido por Marisol Echarri).



La importancia de celebrar los cumpleaños

El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) es un estudio anual que mide el desarrollo humano y social de las infancias en el país. Dentro de los indicadores para medir el acceso a derecho durante los procesos de crianza y socialización se encuentra el porcentaje de niños y niñasque tuvieron un festejo de cumpleaños. Según el estudio, es una herramienta que ayuda al infante a significar el paso del tiempo y a identificarse como persona, dentro de un espacio social que evoluciona.

Florencia Biotti es psicóloga, tiene un máster en pareja y familia y se especializó en niños y adolescentes. “Los cumpleaños son importantes para los chicos y también lo es celebrar un año más de vida, sobre todo si se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Celebrar la vida y compartir con otros contribuye al desarrollo psíquico y emocional”, afirma.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, cada uno de ellos tiene derecho a la comprensión y al amor por parte de las familias y la sociedad, lo cual es clave para su desarrollo. En esta nota te contamos un poco más sobre las experiencias de cumpleaños de nuestros lectores y por qué es importante para la identidad de cada niño y niña. Desde Festejo Solidario aseguran: “No hay adulto virtuoso sin niño feliz. (…) Una infancia protegida, llena de amor, juego y fantasía es la base fundamental para una sana adultez”.

“Nuestro objetivo es llevar alegría y calidez a aquellos lugares en donde más hace falta para que los niños que hoy reciben ese amor puedan ejercerlo y transmitirlo el día de mañana en todos sus ámbitos”, afirman desde Festejo Solidario. (Imagen: gentileza Festejo Solidario. Intervenido por Marisol Echarri).



En pandemia

En marzo de 2020, debido al aislamiento social obligatorio Festejo Solidario tuvo que reinventarse. Los espacios donde celebraban solían ser reducidos y cerrados, lo cual imposibilitaba los festejos multitudinarios.

En un comienzo, el foco estuvo en la donación de alimentos no perecederos e insumos de higiene personal para los comedores. No obstante, los fundadores querían volver a festejar. Así, junto con las donaciones de un emprendimiento de giftbox, armaron las cajas mágicas cumpleañeras, que llevaban a las familias. Estas cajas medianas tenían todos los elementos necesarios para un festejo, como una torta, una velita y guirnaldas. Respetando las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno en ese momento, los voluntarios y voluntarias hacían una animación al momento de la entrega y le contaban a quien recibía el regalo por qué era tan importante ese día y que celebrar el cumpleaños es parte de sus derechos.

Carla Olivares conoció a Felix a través de su familia y al tiempo comenzó a llevar a sus cuatro hijos a la juegoteca del barrio Mugica. “Los festejos durante la pandemia eran personalizados y un gesto muy lindo. Estoy muy agradecida con Festejo Solidario. Espero que esto no se pierda”, afirma.

En busca de sostenibilidad

El despliegue de las actividades durante la pandemia permitió llegar a más chicos y ver nuevas oportunidades. No obstante, a medida que las restricciones se extendían, se iba dificultando la asignación de tareas a los voluntarios y la vinculación de estos con la organización.

Los fundadores buscaban que Festejo Solidario fuera un proyecto que perdure en el tiempo. Con eso en mente, y debido a que siempre se dedicaron a trabajar en otros rubros, en 2021 decidieron asociarse con la ONG Haciendo Camino. Esta organización dirigida por Catalina Hornos tiene doce centros de desarrollo infantil y fortalecimiento familiar en Santiago del Estero y Chaco y una red estructurada de voluntarios y voluntarias.

En el marco de esta alianza, ambas organizaciones están construyendo la Sala Festejo Solidario en Colonia Dora, Santiago del Estero. Será utilizada principalmente con el fin de festejar cumpleaños y también para talleres de oficios para las familias.

Expansión internacional y desafíos a futuro

Desde 2021 que Ordóñez se encuentra trabajando en Estados Unidos con un proyecto social llamado Share My Birthday, el cual funciona como una réplica de Festejo Solidario y junta fondos para financiar a la ONG en la Argentina. “La pobreza y las necesidades en Estados Unidos son muy distintas a las de la Argentina”, considera. “No es una pobreza económica sino que en algunos casos los padres abusan de sustancias o abandonan a los niños”, especifica.

En Estados Unidos, Ordónez se enfoca en proyectos específicos. Por ejemplo, el Programa Just For Kids junto a la ONG This Is About Humanity, en el cual organizan talleres y encuentros para que los chicos jueguen al fútbol y al hockey en el centro The Motivational Edge.

Por otra parte, existe una ONG llamada The Birthday Party Project, que festeja los cumpleaños de niños y niñas que viven en orfanatos. Ordóñez busca en un futuro poder establecer contacto con ellos para planificar proyectos en el estado de Florida, donde reside actualmente.

El festejo de cumpleaños es algo universal en el mundo occidental y también varía dependiendo de cada cultura. “Lo importante es construir ese momento de reconocimiento hacia el niño porque básicamente le estás diciendo que es importante y que lo querés”, enfatiza Ordóñez. Luego de generar ese espacio, cada cultura lo puede hacer a su manera y dentro de sus posibilidades.

“El hecho de que una organización como nosotros o como cualquier otra tenga la posibilidad de generar ese momento de alegría y felicidad para cualquier niño es superimportante y no se lo olvida nunca más”, asegura.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.