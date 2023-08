Celiaquía: por qué es tan importante la implementación de la ley en Argentina

El 26 de abril de 2023, se reglamentó la Ley de Enfermedad Celíaca que espera su implementación en los próximos meses. Hoy, es la enfermedad crónica intestinal crónica más frecuente en Argentina.

¿Qué es la celiaquía?

La celiaquía es un término médico que alude a una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en alimentos como el trigo, la cebada, el centeno y la avena (cabe aclarar que en la avena esta proteína toma el nombre de benina). Juntos, este grupo de alimentos forman las conocidas siglas: TACC (trigo, avena, cebada y centeno).

Esta enfermedad se caracteriza por hallazgos patológicos en el intestino delgado: anticuerpos específicos en la sangre, infiltrados linfocitarios y atrofia vellositaria.

Cuando el gluten toma contacto con el tubo digestivo de una persona con celiaquía, las células activan anticuerpos. Estos activan linfocitos, células del sistema inmune en el intestino delgado, que en el caso de una persona celíaca se infiltran en gran número dentro del tejido y atrofian la vellosidad del órgano. Cuando se daña la vellosidad, la posibilidad de absorber la proteína del gluten (y en consecuencia, los alimentos con gluten) disminuye. Así, hay una respuesta inflamatoria que culmina en un daño intestinal crónico con malabsorción, y el único tratamiento definitivo es la dieta libre de gluten.

¿Cuáles son los síntomas?

Existen síntomas que se relacionan con el daño intestinal como la diarrea, el dolor abdominal y la anemia. Sin embargo también los hay extraintestinales, como la pérdida de embarazos, alteraciones en la piel, osteoporosis, entre otros. Asimismo, existen pacientes asintomáticos. Esto no quiere decir que los anticuerpos no se activen y no produzcan daños. Gabriela Fedele, médica especialista en nutrición y vocera científica de la Asociación Celíaca Argentina, explica: “No existen grados de celiaquía. Una persona es celíaca o no lo es. Los grados sirven para medir la lesión intestinal cuando se hace la endoscopía”.

Asimismo, aclara: “Todas las personas celíacas tienen una predisposición genética, es decir los genes DQ2 o DQ8, pero no todas las personas que tienen esos genes la desarrollan”. Existen varias causas que las pueden desencadenar como el embarazo, la lactancia, cirugías, cuestiones hormonales e infecciones intestinales. También, si tenés familiares cercanos (de primer o segundo grado) celíacos tenés más probabilidades de ser celíaco.

¿Existe una cura?

No, no existe una cura al momento. Se debe hacer una dieta exclusiva libre de gluten para toda la vida. La Secretaría de Gobierno de Salud pública una lista de Alimentos Libres de Gluten (ALG) con las marcas de alimentos y productos que están inscriptos con el logo Libre de gluten o Sin TACC en el envase del alimento.

¿Qué dice la ley?

En nuestro país, 1 de cada 167 personas es celíaca. En abril de 2023, se reglamentó la Ley de Enfermedad Celíaca, la cual plantea la obligatoriedad de ofrecer menús libres de gluten en diferentes instituciones y establecer estándares para garantizar que esta oferta sea segura y la identificación de gluten en los medicamentos. Asimismo, define la cobertura que las obras sociales y prepagas deben ofrecer para alimentos sin TACC a personas celíacas.

¿Cómo se puede colaborar?

“El mayor desafío es el social”, afirma Fedele. Algunas formas de inclusión son la difusión de cuidados y el pedido de opciones libres de gluten en colegios o clubes. Cuentas como Gluten Freak, Ale Temporini y @soyglutenfree ofrecen recetas sin TACC y se puede encontrar información en las cuentas de la Asociación Celíaca Argentina y de Gabriela Fedele.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.