Censo de cóndores en Neuquén: este paraje sorprendió y tuvo el mayor registro de ejemplares

A fines de octubre del 2025, decenas de personas se reunieron en distintos puntos de Neuquén para participar del tercer censo de cóndores andinos. El objetivo era conocer cómo están distribuidas las poblaciones de esta especie emblemática de los Andes. Los resultados del relevamiento arrojaron datos inéditos sobre cómo vive esta especie en la provincia.

Antes de dar a conocer los resultados hay que recapitular el proceso del relevamiento. Todo comenzó en 2024, cuando se realizó el primero de forma simultánea entre Neuquén y Mendoza. El segundo debió posponerse por los incendios forestales y finalmente se concretó en junio del 2025. El tercer censo fue casi a fin de año.

Ese 20 de octubre, entre las siete de la mañana y las 14, el cielo fue observado con atención. Un total de 50 personas participaron del censo simultáneo y en cada punto de observación hubo un promedio de 3,2 censistas. Las observaciones y registros de cóndores se realizaron durante intervalos de cinco minutos cada media hora. En cada oportunidad se tomó simultáneamente el número de cóndores observados, diferenciando la categoría de edad (adultos, subadultos, juveniles o indefinido), sexo (macho, hembra o indefinido) y registrando variables climáticas.

Las observaciones se realizaron en un total de 16 Puestos de Observación, de los cuales 9 son áreas de vuelo y 7 son dormideros comunales.

Según dio a conocer la Dra. en Biología y técnica a cargo de la Dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) dependiente de la Subsecretaria de ambientes y recursos naturales, Luciana Piudo, el máximos decóndores registrados simultáneamente en todos los puestos de observación fue de 66 individuos, los cuales fueron observados en el intervalo de 8:00 a 8:05. Durante todo el censo siempre se observaron simultáneamente más de 10 cóndores y no hubo ningún intervalo con registro cero, siendo entre las 8:00 y 8:30 y entre 13:30 y 14 la ventana temporal con los mayores registros.

“Estos resultados son interesantes porque en Neuquén no teníamos información previa sobre las poblaciones de cóndores. Generar estos datos nos permite empezar a evaluar cómo está esta población”, señaló Piudo.

Además, destacó que los valores del tercer censo son muy similares a los del primero, también realizado en primavera. “Nos da una primera impresión de que hay patrones que se repiten y que están relativamente conservados. De todos modos, necesitamos una línea de tiempo más larga para poder ver tendencias y sacar conclusiones más robustas”, aclaró.

En julio se llevó adelante el segundo censo de cóndores, un relevamiento que arrojó números bajos y distintos a los demás, con un total de 33 individuos. “Eso es muy normal, en general en las poblaciones de animales que hay una diferencia temporal, hay un ciclo natural también entre lo que pasa en primavera, invierno y otoño. Ahí hay ciclos de mayor abundancia, de menor abundancia, que tienen que ver también con comportamientos”, explicó la especialista.

A partir del análisis de los datos simultáneos por categoría de edad, se identificaron 76 ejemplares distintos: 41 adultos, 17 subadultos y 18 juveniles. Esto representa un 54% de adultos y un 46% de individuos inmaduros, una proporción que se ajusta a lo esperado para la especie según la bibliografía científica.

Para 26 de esos cóndores también fue posible determinar sexo y edad, con predominio de machos adultos, un dato que, según Piudo, puede estar influido por la mayor facilidad de identificación de los machos por sus características visibles.

Si se consideran los 16 puestos de observación como sitios cerrados, es decir, sin flujo de individuos entre ellos, el total de registros acumulados durante la jornada fue de 130 cóndores. De ese total, 97 se observaron en dormideros y 33 en áreas de vuelo. En todos los puestos hubo presencia de la especie.

Dentro de los dormideros, Cuyín Manzano se destacó ampliamente con 57 cóndores registrados, convirtiéndose en el sitio con mayor concentración de la provincia. “Nos resultó bastante curioso, lo miramos con igual sorpresa. No le habíamos prestado tanta atención a esos dormideros y nos dio bastante intriga, nos gustaría ir a verlo”, expuso Piudo, quien participó del avistaje pero lo hizo desde otro puesto de observación. “Son lugares con formaciones rocosas y son lugares muy buenos como dormideros para las aves”, detalló.

El predominio de registros en dormideros tiene una explicación comportamental. “El censo empieza a primera hora de la mañana, cuando los cóndores todavía están en los sitios donde pasaron la noche. Cuando sale el sol y comienzan a volar, se dispersan y es más difícil registrarlos. Por eso los dormideros suelen concentrar mayores números que las áreas de vuelo”, explicó Piudo.

En cuanto a los puestos de observación que siguieron en la lista, estuvo la condorera El Amanecer, en el área natural protegida Auca Mahuida, con 14 individuos; Hualcupen, con 12; el Observatorio de Cóndores, con 6; Cerro Catedral Filo Hua Hum y Tranquera del Filo, con 3 cada uno; y Cerro Mesa, con 2. En las áreas de vuelo, los mayores registros se dieron en Covunco, con 14 cóndores y el Cajón del Hualcupen con 6.

El relevamiento de octubre incorporó nuevos sitios que no habían sido censados anteriormente, como Cerro Mesa, Hualcupen, Río Agrio y Pino Hachado. Dos de ellos son dormideros, por lo que los equipos consideran importante mantener su monitoreo en el tiempo, siempre que las condiciones logísticas y climáticas lo permitan.

Estos censos contaron con la participación de directivos y técnicos de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Neuquén, Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, Administración de Parques Nacionales, Dirección Regional Patagonia Norte, Club de Observadores de Aves Cauquén Real y Las Lajas y Fundación Bioandina.

“Esperamos que esta experiencia se pueda repetir en todas las Áreas Naturales Protegidas que han sido declaradas Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza en nuestro país, conformando una red de trabajo para la conservación de esta especie”, manifestaron las organizaciones. “Deseamos que, a futuro, esta experiencia pionera nos permita desarrollar una metodología para la realización del primer censo nacional de cóndor andino en Argentina”.

Se aproxima el primer censo de cóndores andinos del 2026

La continuidad de estos censos permitirá evaluar la dinámica poblacional del cóndor andino en Neuquén y definir estrategias de conservación basadas en datos confiables.

El próximo paso ya está en agenda: el equipo prevé realizar un nuevo censo en verano, posiblemente en febrero, para seguir sumando información clave sobre una de las especies más emblemáticas y amenazadas de los Andes.

«Lo que hacemos en general es fijar una fecha tentativa. Somos muchas las organizaciones que participamos y tenemos que coordinar», señaló la técnica del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. «Los censos se deberían hacer una vez por estación y repetirlo más o menos en las mismas fechas», dijo Piudo y agregó: «lo mejor sería hacerlo en febrero y sino en marzo».