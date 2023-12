Cerraron doce comedores y merenderos de El Bolsón por falta de alimentos

Doce comedores y merenderos de El Bolsón cerraron sus puertas el lunes pasado por la falta de alimentos. Referentes del Movimiento de los Trabajadores Excluídos y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharon hasta la Secretaría de Desarrollo Humano de Río Negro para reclamar respuestas.

El cierre de comedores y merenderos en los barrios Luján, Los Hornos, San Jose, Esperanza, Almafuerte, Mallín y Rinconada afecta entre 700 y 800 familias.

«Denunciamos la desidia con la que se trata este problema de alimentos tanto en la municipalidad como en la provincia, ya que no solo peligran los comedores y merenderos de las organizaciones, sino que también están recortando tiempo de clases de los niños por la falta de alimentos en las escuelas«, indicaron a través de un comunicado.

Andrea Angulo, del MTE, explicó que la organización «recibe aportes para comprar alimentos secos por parte de la Asociación de Cartoneros de Buenos Aires. El problema es que recibimos la misma cantidad de dinero de principios de año y ya no alcanza. Antes accedíamos a cuatro palets de mercadería; hoy solo uno«.

La falta de mercadería se hizo sentir en el último tiempo lo que motivó la presentación de notas ante el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano. La decisión de cerrar se tomó el lunes pasado cuando ya no se contaba con insumos.

Desde las organizaciones, solicitaron promover la creación de un banco de alimentos a fin de que los supermercados aporten insumos para cocinar. Esta medida se implementó en 2020 durante la pandemia.

«También pedimos la actualización de los montos de la tarjeta Alimentar, con la que cada merendero y comedor compra algunos alimentos frescos», indicó Angulo.

Los manifestantes se reunieron con el delegado del Ministerio de Desarrollo Humano en El Bolsón que, en un primer momento, les pidió esperar a la asunción de nuevas autoridades el domingo. «Dijimos que no nos iríamos sin alguna respuesta porque la gente con hambre no puede esperar. De modo que finalmente nos entregaron algunos insumos que nos permite solucionar momentáneamente el problema. Pero hablamos solo de una semana. No sabemos qué pasará después», indicó Angulo.