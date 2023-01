Cerraron la Península de Hiroki de Neuquén por la posible presencia de un puma

El ingreso a la Península Hiroki de Neuquén permanecerá cerrado por precaución ante la posible presencia de un puma dentro del área protegida. La búsqueda inició luego de que un encargado del lugar visualizara la presencia de huellas que le resultaron sospechosas.

El hecho se registró esta mañana alrededor de las 10 dentro del área protegida. Un encargado se encontraba realizando sus tareas cuando notificó la presencia de una serie de huellas que podrían ser provenientes de un puma. Luego del aviso, se tomó la decisión de cerrar la Península Hiroki para que personal especializado pueda confirmar si las huellas pertenecen a dicho animal y si aún permanece en el sitio.

El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la municipalidad, Francisco Baggio, fue quien confirmó a RÍO NEGRO esta tarde la información y dijo que «aún están trabajando para evaluar si se trata de un puma u otro animal». A su vez, indicó que presumen que haya ingresado a la Península desde el lado rionegrino, ya que es un sector donde vecinos han visualizado pumas en otras ocasiones.

También explicó que la restricción del ingreso a Hiroki fue un accionar preventivo para resguardar la seguridad de las personas que visitan el lugar y así evitar cualquier encuentro accidental.

Por otro lado informó que el área natural de la Península Hiroki no es un lugar donde el puma pueda acomodarse ya que no responde a su hábitat natural, por lo que posiblemente durante el transcurso del día pudo haberse marchado, pero hasta no confirmarlo seguirán realizando las tareas de búsqueda.

Las huellas fueron encontradas por el encargado del lugar. Foto: gentileza

«No se vio al animal físicamente, son solo huellas y estas pueden ser de hasta dos o tres días. También puede no ser un puma sino de algún felino de gran tamaño, pero por eso seguimos trabajando para poder confirmarlo», aseguró Baggio.

Asimismo, comunicó que quiere brindarle tranquilidad a los vecinos de alrededor a la Península ya que el área está controlada y no existe riesgo porque «los trabajos que se realizan no consisten en generar acciones para espantarlo, si es que está, sino de dejarlo con tranquilidad para que se vaya por sus propios medios».