Chocó y el impacto fue tan grande que quedó atrapado en el parabrisas de un colectivo, en Cipolletti: está grave

Un grave accidente vial tuvo lugar en el centro de Cipolletti este jueves, los protagonistas fueron un automóvil y una motocicleta. El impacto fue tan grande que el conductor de la moto impactó contra el parabrisas del colectivo. A raíz de esto, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local donde permanece internado en terapia intensiva. Según trascendió, iba en contramano y a gran velocidad.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió sobre la calle España entre Alem y 9 de Julio. El colectivo urbano iba en dirección al centro de la ciudad por España, cuando el rodado de menor tamaño, que circulaba por 9 de Julio, giró en contramano y lo impactó.

«En el momento que la moto se me viene encima, no me dio tiempo a esquivarlo. Traía cinco pasajeros. Alcancé a frenar, pero todo fue muy rápido y el motociclista entró por el parabrisas», expresó el chofer a Misnoticias.

El motociclista tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Allí permanece internado en la unidad de terapia intensiva luego haber sido intervenido quirúrgicamente por las fracturas que presentaba. Su estado de salud es reservado.

Los testigos que presenciaron el hecho resaltaron que el motociclista llevaba el casco puesto. “Eso le salvó la vida”, dijeron desde el servicio de emergencia. El casco fue rescatado después en el interior del colectivo.

En el lugar trabajó el personal de tránsito municipal junto al gabinete de Criminalística, los efectivos policiales y personal de Salud.