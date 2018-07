Choele Choel: un paciente se les cayó de la camilla durante un traslado al hospital

Un hombre, que está en coma luego de haber sufrido un accidente doméstico hace años, fue llevado al hospital zonal de Choele Choel; pero al momento de ser subido a la ambulancia, se le cayó de la camilla al personal hospitalario y recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Esta situación generó distintas reacciones. Mientras que desde el principal centro asistencial de la comarca se pidió en reiteradas oportunidades disculpas y se indicó que se trató de un accidente, la familia nombró a dos abogadas que hicieron una denuncia penal para que se investigue el caso y también presentarán un recurso de amparo para que mejore su atención. Es que el vecino, oriundo de Luis Beltrán, no recibiría el tratamiento necesario para su patología.

Alicia Selarayan, directora del hospital de Choele Choel, explicó que el paciente llegó al hospital para ser tratado por las escaras que se le forman al permanecer en coma y, al momento en que se lo iba a subir a la ambulancia, se le escapó al camillero en una empinada rampa, sin que la enfermera pudiera sujetarla.

Motivo de ello, la camilla cayó de costado y el hombre sufrió algunos golpes y cortes en su cara. Esto alarmó a la mujer que estaba viendo la escena y el personal hospitalario rápidamente se abocó a su atención.

Selarayan pidió al menos dos veces disculpas a la familia y sostuvo que se trató de “una situación accidental”.

Al respecto, las abogadas Cecilia Constanzo y Estefania Mancuso sostuvieron que presentaron una denuncia penal, aunque desestimaron que haya existido dolo, y un recurso de amparo porque la familia pretende una mejor atención en Luis Beltrán, de donde es originario Julio Aravena de 67 años. Las letradas afirmaron que no recibe la terapia kinesiológica necesaria, y es por ello que debe ser llevado periódicamente a Choele Choel.

“A nosotros nos vinieron a ver el jueves pasado sus hijos, angustiados, porque aparentemente fue llevado en buenas condiciones para que se le realizara un estudio, y volvió con un gran golpe. Así que lo que hicimos el viernes fue una denuncia penal para que se investigue si hubo un acto de negligencia. Todavía no se sabe el nivel de la lesiones, así que estamos esperando porque todavía esta internado.” sostuvo Constanzo.

A su vez, Mancuso indicó “hay que aclarar que no es en relación al hospital de Choele Choel sino que el traslado estaba ordenado por el nosocomio de Beltrán con personal de ese hospital. En principio se refiere - la denuncia - a los agentes que actuaron y al hospital de Luis Beltrán”.

“También vamos a presentar una acción de amparo para que reciba el tratamiento médico que necesita, que es una operación para que se le implante una prótesis y la atención de especialistas, que no se están haciendo las prestaciones, porque lo que comenta la familia a los profesionales no se les pagarían las horas pasivas. Entonces no concurren, por lo que al paciente se le producen escaras y una serie de complicaciones justamente por falta de la atención necesaria” agregaron las profesionales.

Aravena sufrió tiempo atrás un accidente en su casa; se cayó de una escalera y sufrió un golpe en el cráneo que lo dejó en coma.