Plagas en las plantas: remedios caseros muy efectivos para hormigas, babosas y caracoles

Con estos remedios caseros, podés proteger tus plantas de manera natural, cuidando el ambiente y manteniendo tu jardín saludable. ¡Probá y contanos cómo te fue!

Desde hace siglos, las plagas en las plantas han sido un problema constante, ya sea en cultivos o jardines. Si estás lidiando con pulgones, hormigas, caracoles, hongos o babosas en tu casa o jardín, acá te dejamos soluciones prácticas y naturales para combatirlas.

Las plagas son una amenaza para todas las plantas, pero la buena noticia es que podés eliminarlas con insecticidas caseros. Estos métodos no sólo son económicos y fáciles de preparar, sino que también evitan el uso de productos químicos dañinos para vos y el medio ambiente.

Identificá las plagas en tus plantas

Antes de aplicar cualquier remedio, es clave reconocer si tu planta está afectada. Aquí te dejamos algunas señales:

Hojas amarillas o arrugadas.

Hojas pegajosas o brillantes por la melaza que producen los pulgones.

Hormigas en los tallos, atraídas por esa melaza.

Crecimiento débil o manchas blancas en cactus y suculentas.

Revisá bien el reverso de las hojas para detectar insectos. Si identificás plagas, no te preocupes, con los siguientes remedios naturales podés solucionarlo.

Opciones de insecticidas caseros

Ajo: tu aliado contra pulgones y babosas:

Fotos gentileza.

Preparación

Herví cinco dientes de ajo en un litro de agua durante media hora. Filtrá el líquido y rociálo sobre tus plantas diariamente. Aplicalo temprano a la mañana o al atardecer para mejores resultados.

Tomate: ideal para gusanos y orugas:

Preparación

Dejá en remojo dos tazas de hojas de tomate picadas durante toda la noche. Colá el agua y ponela en un pulverizador. Si querés potenciarlo, agregá jabón potásico o aceite de neem.

Rociá las hojas afectadas, especialmente por debajo, una vez por semana.

Cáscaras de huevo: fertilizante y barrera para caracoles:

Gentileza.

Triturá cáscaras de huevo y esparcilas sobre la tierra. Actúan como un repelente natural.

Perejil y leche: más opciones efectivas

Perejil : Hervílo por 10 minutos, enfriálo y rociá tus plantas.

: Hervílo por 10 minutos, enfriálo y rociá tus plantas. Leche: Mezclá media taza de leche con 10 litros de agua y 3 tazas de harina. Pulverizá sobre las hojas.

Cómo combatir las hormigas

Las hormigas no sólo afectan tus plantas directamente, también atraen otras plagas como los pulgones. Estos trucos te ayudarán:

Detergente : Mezclá partes iguales de agua y detergente, y vertélo en los nidos.

: Mezclá partes iguales de agua y detergente, y vertélo en los nidos. Sal : Espolvoreala sobre los caminos de las hormigas.

: Espolvoreala sobre los caminos de las hormigas. Limón: Exprimí 2 o 3 limones y rociá el jugo en las ramas.

Cómo prevenir plagas en las plantas

La prevención siempre es mejor. Seguí estos consejos: