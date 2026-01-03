Valentina Castro: “Las nuevas bandas cambiarias van a presionar sobre los precios”

Ingresando a un año nuevo, es buen momento para analizar en perspectiva la dinámica de la economía en la primera mitad del mandato presidencial. La socióloga especializada en economía Valentina Castro, dialogó con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva.

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones deja la primera mitad del mandato de Javier Milei?

RESPUESTA: Se consolida un modelo donde lo financiero predomina sobre lo productivo. Esto se expresa en la economía real, con el cierre de más de 20.000 empresas, la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo, familias endeudadas a niveles históricos. Además, en la escasez de acumulación de dólares, el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario y el salvataje directo del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, crisis en la distribución del ingreso, crisis en la economía monetaria por la creciente dolarización de los excedentes y crisis de insolvencia que no permite el crecimiento ni la acumulación de dólares.

P: El gobierno cedió y anunció un programa de acumulación de reservas ¿Qué opina?

R: La acumulación de dólares es una exigencia que venían haciendo desde establishment económico y el el FMI, hasta el gobierno de Estados Unidos. Incluso la oposición señalaba esa inconsistencia, el peronismo y Cristina Fernández le cuestionaban la incapacidad para acumular reservas. Más que una incapacidad, fue una decisión de no acumular reservas para utilizar esos dólares y contener el tipo de cambio. El gobierno cede para conseguir un nuevo waiver del Fondo por el incumplimiento. Más allá de los cambios que vienen en el corto plazo con salarios atrasados, mayor inflación y la estrategia de acumular reservas vía nuevo endeudamientos privado, vuelve a quedar claro que el esquema está diseñado por la política del Fondo Monetario, expresando de alguna forma esta dependencia y este nuevo coloniaje en la arquitectura financiera que llevan adelante Estados Unidos y el FMI.

P: ¿Qué opina del nuevo esquema de bandas cambiarias?

R: El Presupuesto 2026 y el nuevo esquema de bandas cambiarias, no son compatibles. El presupuesto dice que vamos a una inflación del 10,6% en 2026, y esta modificación en la política cambiaria implica mayor inflación y sobre todo atraso en los salarios. Santiago Bausili lo mencionó en el anuncio y dijo que los salarios van a seguir siendo el ancla inflacionaria.

P: ¿Mayor inflación en 2026?

R: Atar la cotización del dólar a la inflación, va a presionar sobre el IPC. Pero principalmente atribuyo una mayor inflación a la desregulación en todo lo que tiene que ver con servicios, tarifas, y quita de subsidios en la energía a la clase media. Durante este último año el motor de los precios no fueron los bienes, sino más bien los servicios, y eso tiene que ver con las tarifas desreguladas. Hoy las tarifas están dolarizadas, y una aceleración del tipo de cambio podría provocar una gran pérdida del poder adquisitivo. Por otra parte existe una tendencia en ciertos sectores, a remarcar a medida que pierden volumen, por la caída de las ventas. Tengamos en cuenta que el consumo ocupa el 70% del PBI.

P: El 2025 culmina con formación de activos externos en niveles récord ¿Que puede pasar en 2026?

R: La formación de activos externos no se va a moderar, sobre todo con la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que de alguna forma es un blanqueo perpetuo. Deja de existir el derecho penal para los evasores, y pasa a ser una cuestión de negociación entre partes privadas. Esta ley, junto a la reforma laboral y el presupuesto, garantizan condiciones materiales para que la fuga de capitales, la formación de activos y el endeudamiento externo se profundicen en los próximos años. Lejos de discutir la evasión fiscal, creo que genera condiciones más favorables para que esta crezca y se profundice.

P: El gobierno promete bajar impuestos mientras la recaudación cae ¿viene más ajuste?

R: En los primeros dos años de gobierno de Javier Milei se hizo un ajuste promedio del 30% del gasto, por lo cual se vuelve insostenible en términos reales seguir ajustando a este ritmo. Pero emerge este problema de la caída de la recaudación, y para tener superávit fiscal hay que tener un equilibrio entre gastos e ingresos. El gobierno ajustó mucho el gasto, pero no recuperó los ingresos. Y cuando uno abre el dato de recaudación, ve que los segmentos que más caen son todos los que están ligados al consumo, y los relacionados con la actividad económica, como el Impuesto a los Combustibles o las contribuciones patronales ligadas al mercado laboral. Si el gobierno no recupera el consumo y la actividad económica en el próximo año, es muy difícil creer que ese superávit fiscal se alcance ajustando el gasto. El gran objetivo en términos fiscales para 2026, va a ser aumentar los ingresos.

P: Comienza a discutirse una reforma tributaria ¿Qué opina?

R: El gobierno plantea una nueva simplificación fiscal a favor de los grandes contribuyentes. Esta lógica hace que los pequeños contribuyentes, que pagan el monotributo, se vean en desventaja en relación a los grandes, que son los que menos declaran y menos ingresos generan. Una discusión válida son los impuestos al consumo, como el IVA, que está relacionado directamente con las ventas, sobre todo alimentos. La oposición debiera discutir su propia reforma fiscal, dotada de mayor progresividad tributaria en contraposición a la propuesta del Gobierno, que es de mayor regresividad.

P: Fue parte de un grupo de economistas que levó una propuesta de programa económico a Cristina Fernández ¿En qué consiste esa propuesta?

R: Lo que le acercamos a la ex presidenta fue una hoja de ruta, construída con más de 80 economistas de visiones heterogéneas y elaborada en la Secretaría de Economía del Partido Justicialista. Se plantean los ejes que debería transitar el consenso de la oposición, especialmente en el Partido Justicialista. Ejes que están dirigidos a la productividad, la generación de empleo, la recuperación del entramado industrial, una reforma fiscal con mayor progresividad, una simplificación tributaria que permita que los pequeños contribuyentes logren facilidad a la hora de hacer sus declaraciones.

P: ¿Cuál fue la recepción que tuvieron a la propuesta?

R: Durante la reunión, la ex presidenta manifestó la necesidad de construir consensos sobre dos temáticas particulares. Por un lado, la economía bimonetaria, es decir la creciente dolarización de los excedentes y la necesidad de empezar a pensar un programa para recuperar al peso como una moneda de referencia. Por el otro, el endeudamiento externo y la necesidad de tener una propuesta para la deuda con el Fondo Monetario. Lograr que consenso respecto a que se trata de una deuda ilegítima, y a que en tanto es un endeudamiento político y se necesita una propuesta de solución política. La misma lógica en cuanto al nuevo endeudamiento con el Tesoro de los Estados Unidos.

P: ¿Ve factible la construcción de esos consensos?

R: Lo veo viable porque hay muchas fuerzas dentro del peronismo que estuvieron involucradas en la elaboración de este documento. Después hay toda una serie de discusiones que deben darse en términos políticos. Pareciera que esos consensos que faltan en términos electorales, sí están en términos del programa macroeconómico a futuro. Quizás no hay acuerdos respecto a candidaturas, pero sí hay acuerdos respecto al rumbo económico actual. Venimos de la experiencia fallida que fue el gobierno de Alberto Fernández, que si bien tuvo amplios niveles iniciales de aceptabilidad, nunca contó con unidad interna en términos de programa económico. Justamente se busca revertir ese error que fue el gobierno de Alberto Fernández, y alcanzar una unidad interna de programa económico.

Perfil

Valentina Castro es Licenciada en Sociología especializada en Economía Política (FLACSO) y docente universitaria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Se desempeña como analista económica e investigadora y trabaja en la elaboración de informes sobre coyuntura económica, política y social.

Es divulgadora científica y columnista económica en la mañana periodística de radio AM 530 en la ciudad de Buenos Aires.