Exitoso arranque del verano en la región cordillerana

Con las altas temperaturas de los primeros días del año, los turistas se volcaron a la costa del lago. Foto: Marcelo Martínez

Lucas y Marisel posaban para una selfie en el Centro Cívico de Bariloche bajo un sol radiante del primer viernes de enero, para el que el pronóstico anunciaba una máxima de 28 grados. El matrimonio sanjuanino acababa de desembarcar en la ciudad cordillerana, donde planean quedarse tres noches, después de una breve estadía por Junín y San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful. El itinerario continúa por El Bolsón, Esquel y Trevelin y quizás, decidan cruzar a Futaleufú, en Chile, para ya pegar la vuelta a San Juan.

“Vinimos a Bariloche de viaje de estudios años atrás y decidimos volver para estas vacaciones. Vinimos sin reservas porque vamos viendo qué sale en el viaje. Preferimos los hostels o campings. El clima es genial y nos da un respiro del calorón de San Juan. De hecho, somos los únicos con camperas en esta plaza”, reconoció Lucas.

El comienzo de la temporada estival resultaba toda una incógnita en la región andina por la tendencia de reservar a último momento que se experimentó el año pasado. Lo cierto es que en Bariloche, Villa La Angostura o San Martín de los Andes, el movimiento turístico es notable desde las fiestas de fin de año. El clima, con altas temperaturas, fue determinante, creen muchos operadores turísticos.

“Hay indicadores de la calle que van marcando el termómetro. Hoy muy temprano en la mañana, por ejemplo, me topé con un grupo de turistas brasileños sacándose fotos en el Centro Cívico. Se observan muchas patentes chilenas. De todos modos, no basta con mirar la Mitre para saber si hay turismo o no. Hay mucho público de cabañas alejadas, de refugios, de trekking que evita el centro”, resumió Eric Guzmán, secretario de Turismo de Bariloche.

La costa atlántica bonaerense arrancó con un altísimo nivel de ocupación. Tiene a favor la cercanía con la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. “Tiene una fuerte ventaja. No es lo mismo llegar en cuatro horas al destino, que recorrer 1.700 kilómetros o tomarse un avión por dos horas. Pero lo cierto es que el movimiento turístico en la región es una grata sorpresa», admitió Guzmán.

Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, destacó que “los aviones aterrizan llenos y se nota una gran demanda en restaurantes, supermercados y rotiserías. Tenemos un buen volumen de operación para esta fecha. Habitualmente entre las fiestas y la primera semana de enero, registramos una leve baja. Para la previsión que teníamos -algo más conservadora-, ya notamos un buen movimiento turístico”.

La ciudad, de acuerdo a las estimaciones de la Asociación Hotelera Gastronómica, arrancó enero con “un piso de 70% de ocupación y, todavía es difícil conocer cuál será el techo” porque las reservas, al igual que el año pasado, llegan a último momento.

El aeropuerto de Bariloche tiene registrados 752 vuelos durante enero. Son alrededor de 24 partidas por día. Aerolíneas Argentinas mantuvo la grilla prevista a Bariloche, aunque no podrá agregar otros vuelos en base a la demanda ya que ocho de sus aviones se encuentran en revisión técnica. «Esto complica la operación. Hablamos de una merma del 10% en la capacidad operativa de Aerolíneas en enero”, aclaró Guzmán.

Oferta para todos los bolsillos

Lago admitió que “hay un aluvión de argentinos yéndose al exterior, porque destinos como Brasil o República Dominicana resultan muy competitivos. Así y todo, Río Negro inició bien la temporada de verano. La provincia está bien posicionada”. Valoró que “Bariloche tiene ofertas para todos los bolsillos: desde campings -los más económicos arrancan en los 20 mil pesos- o menúes gastronómicos que parten de 18 mil pesos”.

Alejandra, del barrio de Palermo en ciudad de Buenos Aires, recorría la costanera de Bariloche, junto a sus dos hijos y un perro. El viaje contempla 15 días e incluye dos paradas en El Bolsón y Esquel. “Vinimos a pasar fin de año y aprovechar las vacaciones. Siempre preferimos recorrer el país. Vinimos a Bariloche por última vez hace 20 años y teníamos muchas ganas de volver. El destino ha crecido mucho. Alquilamos una cabaña para poder cocinar y vinimos en auto para recorrer”, dijo la mujer. “Es un poco más caro -reconoció-, pero tampoco tanto. El supermercado esta un 10% por encima de lo que sale en Buenos Aires”.

Por qué hubo más reservas anticipadas en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes recibió enero con un 66% de ocupación. A diferencia de otros destinos de la región, los establecimientos hoteleros comenzaron a recibir pedidos de reservas a partir de noviembre. «La gente que decidió vacacionar acá reservó con tiempo, como una medida económica. Muchos buscaron asegurarse las tarifas y congelar el precio», resumió Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes.

En este sentido, el funcionario recalcó que hubo un «acuerdo» entre privados para mantener las tarifas del año pasado y ser un destino competitivo. Un hotel tres estrellas, aseguró, parte de los 75.000 pesos por persona; una cabaña, de los 30 mil pesos y una excursión arranca de 80.000 pesos.

San Martín de los Andes. Foto: gentileza

Este destino neuquino recibe principalmente turistas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aunque también registra brasileños, chilenos y uruguayos. El promedio de estadía en verano alcanza las cinco noches. Se estiman 14 vuelos por semana durante enero.

“Tenemos muchos pescadores, mucha gente amante del trekking y otros que llegan para participar de eventos deportivos. Estimamos llegar a las cifras normales para enero: un 75, 80% de ocupación, lo que es muy bueno dado el contexto”, advirtió el funcionario. “El cambio -agregó- hace que hoy, a los argentinos ya no les convenga tanto ir a Chile y que, por otro lado, los chilenos nos visiten”.

San Martín de los Andes ofrece actividades de aventura. Foto: gentileza

Muchos extranjeros en La Angostura

Villa La Angostura arrancó con 60% de ocupación y se estima un crecimiento en los próximos días, a partir de las “reservas de último momento”.

“Una particularidad que vemos es mucho público internacional que, después de la pandemia, había caído en gran medida. Recibimos muchos brasileños en verano e incluso europeos. Hace tiempo que Neuquén lleva adelante un programa de promoción del destino dirigido al público internacional en diferentes ferias, pero esas acciones son difíciles de medir de manera inmediata”, subrayó Lorena Reunmann, subsecretaria de Turismo de Villa La Angostura.

Villa La Angostura. Foto: gentileza

El público fuerte en La Angostura, mencionó, es de Buenos Aires y la región y el público chileno que está conectado a través del paso Cardenal Samoré. «Es bajo, cómodo y en media hora se llega al centro comercial de La Angostura desde la frontera», señaló la funcionaria.

Sobre las tarifas, Reumann valoró que Villa La Angostura tiene un gran abanico de alojamientos y propuestas gastronómicas: “Desde establecimientos de lujo a una habitación en un hotel tres estrellas, con desayuno, a 100 dólares. De ahí para arriba y para abajo. Se puede comer en fondas que son las más buscadas o en restaurantes gourmets. Una pizza con una cerveza puede arrancar de los 20 mil pesos por persona; el valor va de 40 o 60 mil en un restaurante”.

La funcionaria aseguró que, durante el verano, se recibe un público familiar y de parejas. “Las distancias son tan cercanas que, en 10 minutos se puede acceder a las playas más alejadas. La gente deja el auto ahí nomás y baja sus reposeras, kayaks, inflables. Otro público de nivel socioeconómico más alto usa embarcaciones privadas para cruzar del otro lado del Nahuel Huapi”, concluyó.