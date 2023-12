Cinco cuentas para aprender sobre la inclusión de personas con discapacidad

La inclusión de personas con discapacidad es un camino por el cual nuestra sociedad avanza en los últimos años (aunque, claro, queda mucho por recorrer). El desafío es que implica un cambio cultural: especialmente abrazar un paradigma que entiende a la discapacidad como una situación que resulta de la interacción entre la condición de la persona y las barreras sociales del entorno.

Afortunadamente, las redes sociales son un espacio en donde podemos aprender más sobre el denominado “modelo social” de la discapacidad, tanto de su teoría como de lo que implica en la práctica.

Hace algo más de tres años que dedico buena parte de mi trabajo como periodista a aprender y transmitir situaciones de personas con discapacidad desde la mirada del modelo social. Te dejo cinco cuentas de Instagram que me gustan, me ayudan a entenderlo mejor y a estar al tanto de noticias sobre el tema.

Una aclaración: el colectivo de las personas con discapacidad es amplio y heterogéneo. Muchas discapacidades tienen particularidades y para aprenderlas lo más importante es escuchar a las personas que tienen esas discapacidades. Y además, en esta heterogeneidad, hay opiniones encontradas sobre algunos temas.

Ahora sí, la lista.

Daniela Aza

Es una comunicadora social que se dedica a concientizar desde la cuenta @shinebrightamc sobre distintas situaciones que afectan a personas con distintas discapacidades. Ella nació con artrogriposis, lo que le generó curvaturas en pies y manos. “Tuve que luchar (luchamos) contra barreras y obstáculos derivados de la propia ignorancia, de una parte de la sociedad empeñada en excluir, limitar, alejada de la idea de valorar la verdadera diversidad”, contó en una crónica en RED/ACCIÓN.

Aza mezcla los conceptos (por ejemplo, explica qué términos son correctos y cuáles no para referirse a personas con discapacidad) con noticias que hablan de inclusión. E ilustra muchas situaciones cotidianas que reflejan prejuicios, una forma muy creativa de educar sobre el tema.

Repensar la discapacidad

Florencia Cambareri es periodista y en 2020 abrió la cuenta de Instagram @repensar.la.discapacidad para concientizar sobre el tema. Ella tiene parálisis cerebral, aunque desde Instagram no habla solo de su situación, sino de muchas barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad, como las dificultades para acceder a empleo o el uso de términos que discriminan. También brinda información sobre distintas situaciones vinculadas con la discapacidad, por ejemplo: la maternidad de personas con discapacidad o cómo hablarles a las infancias sobre la discapacidad. Su cuenta es una linda combinación de conceptos con vivencias personales.

“No planifico, posteo lo que siento en el día, algo que me atravesó en ese momento, sea en lo individual o en lo colectivo”, me contó hace poco en esta entrevista. También me dijo que desde que creó la cuenta aprendió “mucho” de sus seguidores “y de sus luchas”.

Disca Derecho

Nicolás Pantarotto es abogado y usa la cuenta @disca.derecho para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su cuenta incluye análisis de fallos judiciales que impactan en personas con discapacidad, información sobre nuevas normativas pero también conceptos generales sobre inclusión y videos que nos llaman a reflexionar sobre el tema.

“Falta mucho por recorrer, por supuesto, pero creo que si uno se involucra pueda cambiar la realidad. La sociedad se transforma para lograr una convivencia entre todos. Hoy en día se pone foco en la diversidad, en derribar las barreras para lograr entornos accesibles, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos”, me contó en esta entrevista reciente.

Nuestro pie izquierdo

Agustina, más conocida como Kikí, es en Instagram @nuestropieizquierdo. “Mi pasión por las redes, mis ganas de conocer gente con mi mismo diagnóstico y la firme convicción de que acompañados el camino es más llevadero, me llevaron a crear esta cuenta en septiembre de 2018”, cuenta en un posteo. Ese diagnóstico es parálisis cerebral. Y, precisamente, su cuenta está llena de testimonios de personas que tienen una discapacidad vinculada a esa y que narran distintas situaciones de su vida a partir de eso: por ejemplo, cómo impactó en su fe o en la familia. La cuenta también tiene posteos educativos, como los que concientizan sobre prejuicios.

Si bien la mayoría de sus contenidos están vinculados con la parálisis cerebral (y muchos de ellos apuntan a la comunidad de personas que tienen este diagnóstico), recomiendo esta cuenta porque algo clave para aprender sobre las personas con discapacidad es escuchar sus voces. Y @nuestropieizquierdo es superútil para eso.

Derecho inclusivo

Romina Núñez es abogada y madre de un niño con condición del espectro autista. Y en la cuenta @derechoinclusivo brinda información sobre las últimas disposiciones gubernamentales y judiciales en relación a la inclusión de personas con discapacidad.

A partir del diagnóstico de su hijo, se capacitó en derechos de las personas con discapacidad y creó su espacio en Instagram para “para las herramientas que yo necesité saber”.

Elegí esta cuenta porque en este tiempo de (lentos) cambios en pos de la inclusión, aparecen múltiples iniciativas que buscan defender los derechos de las personas con discapacidad y es bueno estar al tanto para entenderlas.

De hecho, una de estas iniciativas es la que presentó la propia Núñez: un proyecto de ley que promueve la capacitación docente obligatoria en discapacidad (del cual te hablamos en esta nota).

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.