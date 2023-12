Es abogado y concientiza sobre discapacidad: «Hay que cambiar la mirada y valorar la diversidad»

Nicolás Pantarotto es abogado. Trabaja desde hace más de 15 años en una Defensoría Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y también es el responsable de la cuenta @disca.derecho, desde la cual habla de los derechos de las personas con discapacidad.

—¿Cómo nace la iniciativa de concientizar a través de las redes?

—En plena pandemia, dadas las restricciones del Gobierno, no podía ir a la Defensoría a trabajar. Ahí trabajamos con personas muy vulnerables que pasan por un proceso de determinación de la capacidad jurídica (lo que antes se llamaba curatela). Pensé de qué manera podía ayudar a la gente y cree una cuenta en IG para difundir los derechos de las personas con discapacidad, concientizar sobre la salud mental y erradicar mitos vinculados al viejismo.

—¿Cuál es el objetivo?

El principal es la difusión, darle visibilidad a la discapacidad con videos y distintas situaciones reales que pasan en el mundo y que hablan de los derechos de estas personas. Apenas arranque me di cuenta de que la sociedad no sabía mucho de estos temas. Sin embargo, con el correr de los meses también noté que muchas personas se interiorizaron más. Varios me contactaban para que informara sobre leyes y otras cuestiones. Y mi caso no fue el único. Otras personas comenzaron a hablar de discapacidad en las redes, como las abogadas Romina Nuñez (@derechoinclusivo).

—Las redes te abrieron otras puertas…

—La cuenta creció bastante, empecé a brindar charlas a distintas ONG y fundaciones, todas relacionadas con la temática de la discapacidad. Sabía que era necesario: siempre se vio a la discapacidad como algo malo y existen muchos prejuicios. Mediante las charlas puedo concientizar e informar sobre leyes. Lo más importante es que las organizo con personas con discapacidad. Por ejemplo en los clubes Independiente y Vélez estuve junto con Analuz Pellitero, nadadora paralímpica que ganó seis medallas en los últimos Juegos Parapanamericanos de Santiago.

—¿Y qué aprendiste en este tiempo de concientizar a través de las redes?

—Que muchas personas y familias se encuentran en situación de vulnerabilidad por el contexto en el que viven. Cuando los atraviesa la discapacidad, muchos sienten que se les cae el mundo a pedazos, pero hoy en día hay muchas herramientas, recursos y realmente se puede pensar en transformar esa discapacidad en una oportunidad. En la actualidad estamos viendo que las escuelas e instituciones están más abiertas a niños y niñas con discapacidad. Hace 40 años atrás eso no era imposible. Las personas que tenían una discapacidad se quedaban en su casa, no concurrían a clubes, a cumpleaños. Hoy eso cambió gracias a las leyes y a la evolución en la mirada de la sociedad.

Falta mucho por recorrer, por supuesto, pero creo que si uno se involucra pueda cambiar la realidad. La sociedad se transforma para lograr una convivencia entre todos. Hoy en día se pone foco en la diversidad, en derribar las barreras para lograr entornos accesibles, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos (por ejemplo, las rampas no solo ayudan a personas con discapacidad motriz, sino también a personas mayores con movilidad reducida).

—¿Cuáles son los cambios normativos más urgentes hoy para favorecer la inclusión de personas con discapacidad?

—Hoy en día nuestro país está muy bien con el tema de las leyes, son únicas en la región. La reforma del Código Civil del 2015 fue en dirección a una mirada social de la discapacidad, basada en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, en el 2010 se sancionó la ley nacional de salud mental.

Pero más allá de las leyes, para favorecer la inclusión primero hay que cambiar la mirada, sacarse los anteojos y ver la discapacidad como una oportunidad, ver la riqueza de la diversidad. Entender que la persona con discapacidad, por ejemplo, puede trabajar, solo se deben tener en cuenta los ajustes y ver el contexto el cual trabaja. Me gusta más hablar de convivencia que de inclusión, ya que hoy en día en muchos lugares se incluye a la persona con discapacidad de manera forzosa, quizás sin tener en cuenta las barreras o limitaciones.

—¿Cuáles son los principales cambios culturales necesarios?

—En las culturas antiguas (Roma) se asociaba a la discapacidad con castigos divinos, lo que generaba rechazo y aislamiento. Esta concepción fue cambiando gradualmente a lo largo de la historia de la humanidad. Para poder pensar en cambios culturales hoy en día es necesario cambiar la mirada o enfoque sobre la discapacidad. Reconocer que todas las personas (con y sin discapacidad) tenemos habilidades, recursos y potenciales para desarrollar una vida plena. Hay que dejar atrás la discriminación, el maltrato y las situaciones que generan o perjudican, como distintos estereotipos que dificultan la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

—¿Cómo podemos avanzar en esa dirección?

— La sensibilización y un diálogo abierto son maneras de afrontarlo y de mejorar el mundo en el cual vivimos. Para realizar un cambio profundo cultural, es fundamental fomentar una cultura de respeto, igualdad y valoración de la diversidad. Por eso me parece importante continuar desde una red social (@disca.derecho) aportando mi grano de arena para lograr cambios significativos en nuestra sociedad. Siempre hace falta mostrar, medir, involucrarse y hacer visible la discapacidad.

—Suele hablarse de capacitar en inclusión en áreas como trabajadores del Estado, atención al público, docentes… ¿Es necesario capacitar a colegas del ámbito jurídico?

—Siempre es necesario capacitar y estudiar el tema de la perspectiva inclusiva o, como a mí me gusta llamarla, perspectiva en discapacidad. Hoy en día existen muchas capacitaciones, pero algunas no están bien organizadas, ya que en mi opinión debería estar brindadas por personas con discapacidad. Ellas saben mejor que nadie de qué se trata el tema y por eso es importante escucharlas. Hoy en día es fundamental que haya una perspectiva de discapacidad no solo en el Poder Judicial sino en los tres poderes del Estado, municipalidades, entidades deportivas y educativas.

La perspectiva de discapacidad se implementa a partir de las estrategias para lograr la igualdad con equidad en las políticas de empleo, programas, proyectos, servicios, leyes, en todos los sectores y en todos los niveles de nuestra sociedad. Siempre pensé en que es posible avanzar hacia una Argentina con inclusión real y efectiva, solo se trata de diseñar e implementar políticas públicas que vayan en esa dirección.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.