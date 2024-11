Ciudadanía italiana: Anahí, de Bariloche, y la «emoción inmensa» tras sus peripecias para lograrla

Un mail con un breve mensaje, la emocionó hasta las lágrimas. «Usted es ciudadana italiana«, leyó Anahí Lorenzo. El trámite había comenzado varios años atrás, pero lo había logrado.

«Lo hice por mis hijos y mis nietos. Es dejar una herencia para mi familia«, planteó la mujer.

Su abuelo, Giusepe Segurotti, nació en 1865 y en 1889 desembarcó en Argentina. Nunca hizo el trámite para ser ciudadano argentino. Anahí no llegó a conocerlo porque murió antes de que ella naciera en 1952.

«Empecé todo 30 años atrás, cuando el Consulado Italiano estaba en Bariloche. Pero en esa época, a las hijas mujeres no se les daba la ciudadanía por parte de la madre. Después salió una ley que establecía que, a partir del año 48 sí podían recibirla. Yo nací en el 52 así que me dieron la posibilidad de hacerla«, comentó la mujer de 72 años.

Nació en Córdoba, estudió en Buenos Aires y en 1976 se radicó en Bariloche donde trabajó en Servicios Sociales en la municipalidad y en el área de Discapacidad hasta que se jubiló unos años atrás.

Cuando inició el trámite de la ciudadanía, de golpe, se vio frenado porque no lograba dar con la partida de nacimiento de su abuelo. «El pasaporte de mi nono decía que era de Boretto, en Emilia Romaña, pero allí no lo encontraban. Averigué en otros municipios, pero no existía el nombre de mi abuelo. Rastreé por toda la zona», comentó.

La minuciosa búsqueda se extendió a un radio de 100 kilómetros alrededor de Boretto y durante 10 años, hasta que finalmente Anahí ubicó la partida de nacimiento de su abuelo en un pueblo llamado Berselolo.

Para llegar a la partida de nacimiento no debió viajar a Italia. Se fue comunicando con las diversas comunas desde donde le iban respondiendo por sí o por no. A su debido tiempo.

«Hasta mi médico me ayudó a rastrear a dónde había nacido mi abuelo, por internet. Cuando le conté la historia, él se ofreció a darme una mano y fue él quien me pasó el dato del pueblo», contó.

Explicó que a su abuelo lo habían bautizado en Boretto y ahí estaba la confusión. «Conseguí su partida de nacimiento y de bautismo y, empecé a armar la carpeta para presentar en el Consulado Italiano. Tardé dos o tres meses y cuando vinieron del Consulado de Bahía Blanca a Bariloche dos años atrás, saqué turno«, dijo.

Así los papeles traspasaron fronteras. Pasó un año hasta que en julio de este año, llegó el número de expediente y la ratificación de que Anahí ya era ciudadana italiana.

«Cuando era joven, quería tramitar la ciudadanía por cualquier eventualidad. No con la idea de irme del país sino para facilitar los viajes porque, en ese momento, viajábamos mucho. Después, ya fue porque me daba bronca no poder sacarla. Y seguí insistiendo», admitió.

Tiempo atrás, su hijo se radicó en Londres, con un contrato de trabajo por tres años. «Hay posibilidades de que se pueda quedar. En Londres no podría vivir como italiano, pero le serviría para irse a cualquier otro país. Ya inició la carpeta también«, contó.

Anahí advirtió que una vez que logró acceder a la ciudadanía, recibió muchas consultas acerca de cómo hizo y qué documentos se necesitan. «Me ha consultado mucha gente amiga, conocidos, siempre hay alguien que tiene un hijo que se quiere ir. Y así como está el país, peor», comentó.

¿Qué sintió cuando recibió la confirmación del trámite que había esperado tanto? Anahí aseguró que lloró todo ese día. «No había a quien no llamara para contarle que era ciudadana italia. Era una emoción inmensa haber peleado tanto y haberlo logrado«, concluyó.