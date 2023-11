Claudio Di Tella opinó sobre el robo a una joyería en Cipolletti: «Esto pasa todos los días»

Luego del robo ocurrido en la madrugada de este lunes a una joyería en Cipolletti, el intendente, Claudio Di Tella, se pronunció sobre la situación que vive la ciudad con respecto a la inseguridad. Planteó que se debe hacer un abordaje integral junto con Neuquén.

Di Tella sostuvo que los hechos de inseguridad de Cipolletti se deben trabajar en conjunto con las ciudades aledañas. «Si no se aborda de una forma integral todo lo que pasa en Cipolletti y no se piensa que está metida en un conglomerado entre Neuquén y Río Negro, va a ser complicado«, opinó en diálogo con LU19.

Además aseguró que su gobierno ha realizado un importante trabajo en materia de seguridad pero apuntó que es una cuestión provincial. «Hemos hecho una gran inversión en materia de seguridad pero no tengo decisión sobre la policía. No soy yo la autoridad policial para decir cómo tienen que cuidar y cómo patrullar la ciudad«, sostuvo. Aseguró que han dialogado y mantenido reuniones con la Cámara de Comercio para encontrar soluciones pero remarcó que «la respuesta no puede ser solamente del municipio«.

Opinó que a la situación de seguridad en la ciudad «hay que darle un tratamiento especial«. Y describió que «hay que prestarle mucha atención a esto y que haya ocurrido a dos cuadras de la comisaria, frente a un banco, más allá de lo que ocurrió en el barrio de las 200 viviendas al mismo horario. Hoy hay más de 110 mil habitantes y hay que darle un tratamiento especial«.

Planteó nuevamente que «para mejorar la ciudad hay que tomar y considerarla como una gran metrópolis, una ciudad de paso«.

Di Tella sobre el robo de una joyería en Cipolletti: «Hace falta es más investigación de calle»

Además, lamentó que este no es un caso aislado: «Hubo un crecimiento de la violencia, esto pasa todos los días, que le roban a la gente cuando va a trabajar o anda en la calle. Acá hay una unidad de inteligencia y lo que hace falta es más investigación de calle», comentó. Y dijo que «la policía sabe en algunos casos quiénes son o los presume, pero Cipolletti necesita un trato preferencial por el contexto en el que esta inmerso«.

Di Tella opinó que «se debe solucionar el tema del número de efectivos, la formación de la policía y hay que hacerse cargo de nuestro rol. Si sabemos que hay que andar a 40 por la calle y tuvimos cuatro muertes en los últimos días, algo nos está pasando como sociedad«.

Desde su punto de vista, planteó que «lo primero es hacer la prevención, no pueden pasar este tipo de hechos cuando estaba sonando la alarma y a unas cuadras de la comisaria». Y concluyó que «no hay que minimizar la realidad, en los últimos 14 días nos pegó una cachetada terrible. Esperemos que afloje esta cuestión«.