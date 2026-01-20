Comarca Andina, entre el impacto del fuego y el desafío de reactivar el turismo

«La foto de hoy de la Comarca es lo que anunció el gobernador: el incendio está controlado, no extinguido, pero lo que queda está en la media y alta montaña«. De esta forma, Miguel Ángel Sosa, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Chubut, recalcó que el 95% de los prestadores turísticos de la Comarca Andina trabaja normalmente tras el incendio forestal que se desató el 5 de enero pasado.

«Hoy queda el incendio en el parque nacional Los Alerces. Si bien tuvimos 11 días del incendio, nunca hubo riesgo de la infraestructura. Solo se afectó el 2% de los recursos naturales de la región aunque por los medios, parecía que estábamos en Vietnam. Desconocer el incendio es tapar el sol con las manos, pero estuvimos operativos al 100% en todo momento«, reconoció Sosa que además es vicepresidente de la Cámara Regional Gestur que abarca a los prestadores turísticos del corredor de los Andes, desde El Manso hasta Esquel y Corcovado.

El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén disponen de 12.000 camas de alojamiento. Sosa advirtió que «la semana de exposición en los medios nacionales pegó fuerte en la actividad y en las reservas futuras. Registramos una caída de reservas del 65% para la Comarca para la segunda quincena de enero». Recalcó que en los últimos días, se generó un repunte» y hoy, el nivel de ocupación pasó del 19 al 40%.

La Comarca Andina hoy, después del incendio. Foto: gentileza

«Es difícil explicar que el fuego está en la media y alta montaña. Se afectaron 12 viviendas en la zona interfase, pero no estaban viviendas habilitadas por el municipio. Solo algunas viviendas de Epuyén. Tampoco hubo riesgo de vida», aseguró al tiempo que mencionó que el gobierno de Chubut reforzó la promoción de los destinos cordilleranos, a través de la invitación de medios nacionales para hacer recorridos y excursiones. «Ya que vinieron a la catástrofe, ahora queremos invitarlos para mostrar que estamos bien y de esta forma, salvar lo que queda de la temporada«, dijo.

Recordó que el verano pasado, el incendio de Epuyén y Mallín Ahogado, en El Bolsón, también los afectó ya que el turismo es la principal actividad económica de la región. «El 31 de enero murió la temporada de verano y los coletazos llegaron a Semana Santa. Ese fin de semana largo, la Comarca siempre la rompió con récords, pero este año fue negativo. Llegamos al invierno y no nevó. En octubre levantó con el campo de tulipanes y veníamos con buen nivel de reservas hasta el 5 de enero que recibimos otro golpe», lamentó.

Sosa celebró «la decisión política» de acompañar el sector turístico con «alivios fiscales y ayuda financiera del Banco Chubut y, posiblemente el Banco Nación».

La Comarca Andina hoy, después del incendio. Foto: gentileza

«Vivimos del turismo»

«Ya pasó el temblor. Todos los prestadores están operativos y no hay ningún lugar cerrado», resumió Doris Romera, presidenta de Gestur y propietaria del Laberinto Patagonia, emplazado en una loma del valle del río Epuyén en El Hoyo.

Lamentó que en el laberinto, por ejemplo, registraron muchas cancelaciones en enero, «el mes más fuerte». «Estamos trabajando a un 40% de la temporada. Por eso, estamos tratando de promocionar para que esto salga adelante. En su momento, cerramos el laberinto unas horas pero por el humo más que nada. Cuando se produce un incendio perjudica a toda la Comarca», dijo Romera y enfatizó: «Es trágico lo que paso, pero no estamos muertos. Estamos operativos y los lugares por donde anda el turista no están impactados«.

Romera destacó que «los medios mostraban un fuego exorbitante, pero no es la realidad constante. «Se han quemado los sectores asociados a pinares. Esto está demostrado por informes del INTA y el Conicet. Por eso, pedimos al ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, una fuerte campaña para sacar los pinos», indicó.

Respecto al impacto en la actividad turística, enfatizó: «Esta tragedia impacta tanto que es muy difícil revertirla. Los vecinos nos solidarizamos y había toda una población defendiendo su lugar. Pero también nuestra realidad es que vivimos del turismo durante la temporada estival».