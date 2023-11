Cómo el papel aluminio puede ayudar a mejorar la calidad de la señal de tu wifi

El objetivo es redireccionar la señal para que no llegue a lugares donde no se necesita o para evitar que queden bloqueada por obstáculos, como paredes.

No obstante, si colocás una lámina curva de papel aluminio alrededor del router, podés moldear el flujo de las señales de wifi de forma más eficaz. El lado brillante del papel reflejará los haces procedentes de la antena y los dirigirá a un lugar específico. A partir de ahí, podés ajustar la dirección de la curva de la lámina para dirigir la señal hacia las partes de la casa donde necesites una mejor conexión de internet o alejarla de los puntos donde se desperdiciaría.

Fuente: Investigación Customizing Indoor Wireless Coverage via 3D-Fabricated Reflectors.



De acuerdo con esta nota de Daily Mail, la técnica fue desarrollada para conferencia 2017 BuildSys por investigadores de Dartmouth College, Universidad de Columbia and the Universidad de Washington. En el artículo publicado, informaron que el diseño que utilizaron fue capaz de aumentar las señales inalámbricas hasta en un 55 % en ciertos lugares y reducirlas hasta un 63 % en lugares donde no se necesitaba wifi.

En el siguiente video de Justin Chan, que pertenece a la Universidad de Washington, se explica el proceso de la investigación:

Si bien el papel aluminio es una buena opción, no es el único elemento que puede servir. James McQuiggan, experto en tecnología y defensor de la seguridad KnowBe4, comentó en esta nota de Reader’s Digest que las láminas de acero o cobre para cocinar, así como las latas, pueden ser igual de eficaces.

Asimismo, el experto señala que hay muchas otras soluciones para la lentitud del wifi. «Aunque las láminas pueden ayudar a concentrar las señales, no suelen ser una gran solución si se compara con actualizar el router o colocarlo en una posición más óptima», afirmó McQuiggan a Reader’s Digest. De esta manera, recomienda colocar el router en un lugar central y elevado de la casa, reiniciarlo o consultar el mapa nacional de banda ancha, para mejorar la conexión.

