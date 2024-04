Cómo es el Humane AI Pin, el dispositivo que quiere reemplazar a los smartphones (pero aún está lejos)

Hu.ma.ne, una empresa de tecnología basada en San Francisco lanzó hace poco menos de un mes el AI Pin, un dispositivo potenciado con inteligencia artificial que busca ser el asistente virtual de las personas y reducir el uso de los teléfonos celulares. “No se trata de reemplazar, sino de crear nuevas formas de interacción”, dijo Irman Chaudri, cofundador y director creativo de la compañía.

A simple vista, se trata de un pin que se coloca en la ropa, preferiblemente en la zona del pecho. Con tan solo tocar o hablar se puede interactuar con una inteligencia artificial que atiende todos tus pedidos: responder un mensaje, ponerte al día con tus correos, hacer una llamada o saber la composición nutricional del alimento que vas a consumir. Todo está resumido en un aparato que no supera el tamaño de la palma de una mano.

“La idea detrás del Humane AI Pin es sencilla: es un teléfono sin pantalla. En lugar de pedirte que abras aplicaciones y pulses un teclado, este pequeño wearable lo abstrae todo tras un asistente de inteligencia artificial y un sistema operativo que Humane denomina CosmOS2”, explicó a The Verge el periodista especializado David Pierce.

Todo lo que se puede hacer con el Pin también se puede realizar con el Humane Center, un portal en línea. Allí se puede mirar la lista de música que pediste que armara cuando estabas caminando hacia el trabajo o las notas que solicitaste aquel día. También, podés ver y descargar en alta resolución las fotos y videos (solo realiza de 15 segundos) que tomaste durante el día.

Un detallado video de YouTube que publicó Hu.ma.ne para que se comprendan mejor lo detalles de los usos en la práctica. Se pueden agregar subtítulos en español en la configuración de YouTube.

Además de las características más deducibles, el distintivo en este nuevo dispositivo es la inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede configurar para que traduzca todo lo que decís y lo que te dice el otro a un determinado idioma.

Otra de las funciones más innovadoras es que el Pin AI puede escanear los objetos que tenés en frente y brindarte información sobre ellos: quién los diseñó, de qué está compuesto, cómo lo hicieron. Cualquier pregunta. De hecho, Pierce lo confima. En su reseña destaca a esta función como lo mejor que tiene el Pin. Él cuenta que se para frente a los restaurantes y le pregunta si tiene buenas reseñas. La inteligencia artificial procesa el pedido, reconoce el local, busca la información y se la entrega. Sin embargo, este nivel de prolijidad sucedió solo pocas veces. En otras ocasiones, no responde o incluso no sabe reconocer lugares de cadenas grandes.

Allí recae el problema principal de las críticas que circulan: hasta ahora, el Pin no ha demostrado la eficiencia y la utilidad necesaria como para que su compra, de 700 dólares, valga la pena. Julián Chokkatu, periodista de tecnología en Wired, probó el aparato de Hu.ma.ne y encontró más defectos que beneficios y probablemente se deban al reciente lanzamiento (hay muchas funciones que vendrán en próximas actualizaciones).

Algunas de ellas incluyen que la proyección en la mano de mensajes (también considerada como una de las características más interesantes) no es legible a la luz del día y tampoco se ve con claridad en un ambiente donde la iluminación acompaña. Tampoco podés conectar tu número de teléfono, tenés que tener una línea nueva. No sabe dar indicaciones de cómo llegar a un lugar (función clave del smartphone). No puede estar expuesto al calor extremo, entre muchas otras cosas.

“El problema con el Pin de Humane es que no hay mucho más que hacer con él. Es ridículo que sea tan básico en su lanzamiento”, concluyó Chokkatu. “Sé que los cofundadores lo crearon como una forma de mantenerse arraigados en el mundo real y evitar tener una pantalla frente a la cara todo el tiempo, pero para lograr ese objetivo, esto debe ser 100 % confiable. Todo el tiempo”, finalizó.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.