Escribir, abollar y tirar: por qué es una «forma potente y sencilla de eliminar la ira» según un estudio

La ira es una de las emociones básicas del ser humano, pero cuando es frecuente y no regulada a menudo conduce a la violencia. E intentar simplemente reprimirla no suele ser eficaz. Por un lado, una opción es distraerse, pero solo la suprime durante un período transitorio. Otra de las alternativas es la reinterpretación o modificación del significado de una situación desagradable, pero requiere un mayor esfuerzo cognitivo, algo que en algunas circunstancias no podemos llevar a cabo.

Para dar con una solución práctica y científicamente probada de la regulación de la ira, un equipo de investigadores combinó dos elementos que ya se habían estudiado previamente. Por un lado, la escritura expresiva, que se utiliza frecuentemente en la psicoterapia centrada en las emociones y es eficaz para suprimir la ira en entornos clínicos.

En segundo lugar, se enfocaron en las interacciones de las personas con la realidad física. “Las personas utilizan con frecuencia elementos físicos para modificar su estado de ánimo. Las personas pueden tomar una ducha caliente cuando se sienten solas o sostener un osito de peluche cuando tienen miedo. Este acceso a objetos físicos puede modificar significativamente la capacidad de los individuos para gestionar sus emociones”, explican en el paper publicado en Scientific Reports on Nature.

Al combinar ambos, los investigadores japoneses descubrieron que escribir la reacción ante un incidente negativo en una hoja de papel, luego triturarla o abollarla y tirarla a la basura elimina la ira. «Esperábamos que nuestro método suprimiera la ira hasta cierto punto. Sin embargo, nos sorprendió que la ira se eliminara casi por completo», dijo Nobuyuki Kawai, investigador principal de la Universidad de Nagoya a The Guardian.

Para probar la eficacia del método, se pidió a 50 participantes que escribieran breves opiniones sobre un problema social importante, por ejemplo, si debería prohibirse fumar en público. Luego, los evaluadores calificaron a propósito los artículos con una puntuación baja en inteligencia, interés, amabilidad, lógica y racionalidad. Además, añadieron comentarios insultantes como: “No puedo creer que una persona educada piense así”. A continuación, los participantes escribieron en una hoja de papel sus pensamientos de enojo sobre la devolución negativa. A algunos se les pidió que abollen el papel y lo tiren a la basura, a otros que lo guarden en un archivo en su escritorio; a un segundo grupo se le pidió que trituren el papel y lo metieran en una caja de plástico.

Los niveles de ira de las personas que tiraron su papel a la papelera o lo trituraron volvieron a su estado inicial, mientras que aquellos que retuvieron una copia impresa del papel experimentaron sólo una pequeña disminución en su ira general. “Proponemos este método como una forma potente y sencilla de eliminar la ira”, concluyeron los autores.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.