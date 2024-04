Cómo es la tecnología mediante la cual los hinchas sordos pueden sentir el ruido de un estadio

Hinchas sordos del New Casttle pueden sentir el ruido de un estadioFoto: @Sela.

Quien fue alguna vez a la cancha a ver un partido de fútbol sabe que el espectáculo no se trata únicamente de lo que los jugadores hacen en el campo de juego, sino todo el color y el sonido que surge de las tribunas. “El fútbol no es solo un deporte para ser mirado, sino también una experiencia que sentir”, resume un video en el canal de YouTube del Newcastle. Este equipo de fútbol, que participa de la Premier League (la principal competición en Inglaterra), lanzó recientemente la iniciativa Unsilence the Crowd (algo así como “Quitá el silencio a la multitud»), gracias a la cual permite a personas sordas o con discapacidad auditiva percibir el aliento de las tribunas.

La empresa árabe de eventos y marketing deportivo Sela, que auspicia al Newcastle, desarrolló una camiseta con sensores que convierten el ruido del estadio en estímulos táctiles gracias a la denominada tecnología háptica, que traduce distintos estímulos (como visuales o sonoros) en vibraciones o movimientos.

Las camisetas fueron entregadas por primera vez a los hinchas en el duelo del 13 de abril que Newcastle jugó como local ante Tottenham Hotspurs. La fiesta fue completa, porque el dueño de casa se impuso por 4 a 0. En la salida a la cancha o en cada uno de los cuatro goles, por ejemplo, las camisetas especiales, con luces azules parpadeantes que reaccionan al sonido, generaron vibraciones para que los fanáticos sordos “sintieran” esos momentos.

“St James’ Park —el estadio del Newcastle— es famoso por su ruido y la pasión que despierta. A través de esta iniciativa esperamos que los fanáticos sordos o con discapacidad auditiva puedan sentir una parte de esto”, señaló Ibrahim Mohtaseb, vicepresidente de Sela, según consignó The Guardian.

Además, Sela donará parte de las ganancias obtenidas por su patrocinio al Real Instituto Nacional para la Sordera de Reino Unido (RNID, por sus siglas en inglés), que impulsa la inclusión de 12 millones de personas con discapacidad auditiva del Reino Unido.

Esta tecnología tiene el potencial real de cambiar la forma en la que experimentan los deportes. Esperamos que otros clubes trabajen para incluir a sus fanáticos sordos”, dijo Teri Devine, director de inclusión de la RNID.

No es la primera vez que se usan prendas que permiten “sentir el sonido”. Por ejemplo, en el 2019 CuteCircuit, una empresa de moda de lujo, creó Soundshirt, una camiseta de mangas largas con 16 sensores hápticos que reciben música en tiempo real y la convierten en sensaciones táctiles, según contaba El Español.

También, por ejemplo, se ha usado tecnología háptica para desarrollar dispositivos que ayudan a la inclusión de personas con discapacidad visual, como el bastón weWALK, que advierte a personas ciegas sobre obstáculos en el camino.

A su vez, la tecnología háptica no es solo usada para personas con discapacidad, sino que es muy explotada en la industria de los videojuegos de realidad virtual y aumentada, ya que mejora la inmersión del usuario en los escenarios de la pantalla.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.