Cómo fueron las masivas marchas de Neuquén y Río Negro en defensa de la universidad pública

A 1200 kilómetros, la Plaza de Mayo, en el centro porteño, desbordó de manifestantes. En la región, en iguales proporciones, ayer estudiantes, docentes, egresados, organizaciones sindicales, trabajadores y vecinos coparon plazas, calles y playones universitarios.

El eje del reclamo fue el mismo a lo largo del país: más presupuesto, porque, pese a los altos índices de inflación, las partidas son las mismas de 2023. Para aplacar el reclamo, el Gobierno nacional dispuso un aumento para los gastos de funcionamiento de las universidades y de los hospitales universitarios, un incremento nominal del 91,3% y del 89,5% respectivamente. Pero, estas partidas solo representan el 8,9% del total de gastos de Educación Superior. Los fondos destinados a salarios, que explican el 82,6% del presupuesto total, no aumentaron con respecto al presupuesto inicial.

Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina el presupuesto universitario vigente es 61% menor respecto al de 2023. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional ya lo advirtieron: sin recomposición de las partidas, las universidades están en crisis.

Cómo se vivió la marcha universitaria federal en Neuquén:

Marcha universitaria en Neuquén: más de 30 mil personas se movilizan aseguró la organización.

En la ciudad de Neuquén se vio a más de 30.000 personas por las calles, detrás de la bandera de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), una marcha que solo se compara con la histórica movilización por el asesinato del docente Carlos Fuentealba.

En la capital provincial se vieron más libros alzados que pancartas, es que esa fue una de las consigna que convocó ayer, todo un símbolo del saber y la construcción del pensamiento crítico. Poco antes de las 18.30 la compacta columna de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, autoridades de la casa de altos estudios, científicos y la comunidad toda se apoderó de la avenida Argentina para bajar hasta la avenida Mosconi, luego regresar hasta el monumento a San Martín, donde se desarrolló el acto central.

La marcha estuvo encabezada por la rectora Beatriz Gentile, el vicerrector Paul Osovnikar y decanos. También estuvieron presente ministros del gobierno de Rolando Figueroa, diputados, el intendente Mariano Gaido y funcionarios de su gabinete.

Los discursos estuvieron a cargo de los gremios Adunc y Apunc, representantes del claustro estudiantil y la encargada de cerrar la noche fue la rectora de la UNCo. “La universidad sigue siendo ese horizonte de equidad posible, donde cualquier chico de cualquier barrio popular tiene el mismo derecho y se capacita con el mismo científico o la misma profesora que el hijo que viene de un barrio pudiente. Eso es lo que molesta. Eso es lo que viene molestando desde 1918 en adelante. Les viene molestando que la universidad aspire a la igualdad”, dijo Gentile.

El reclamo por la Universidad pública en Roca:

Cerca de 12 mil personas se manifestaron en la ciudad de Roca, en apoyo a las universidades públicas.

A 45 kilómetros de ahí, se escuchó decir: “esto es el Aniversario de Roca ¿o qué?”. La sorpresa fue la cantidad de personas que iba llegando desde la periferia hacia el centro de la ciudad. La convocatoria federal en la calle parecía no tener fin. Una de las entidades que organizó la marcha calculó que asistieron cerca de 12 mil personas. Y los carteles lo cuestionaron todo: “La casta somos los estudiantes”; “No caemos en la universidad pública, la elegimos”; “La fuerza de los libros”. Los docentes universitarios hablaron del 23 de abril como un “hito histórico” desde el escenario.

La jornada comenzó a las 14:30 con actividades encabezadas por las organizaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y se extendió pasadas las 20. “Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad pública argentina”, aseguró en el acto de cierre en la Plaza San Martín la decana de la Facultad de Lenguas de la UNCo, Silvina Rodríguez, rodeada de autoridades de la Universidad de Río Negro (UNRN) y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). “Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”, destacó en la lectura de un documento elaborado a nivel nacional que llegó a Roca.

“Justicia por Juan Caliani” fue otra consigna presente en la movilización, a poco de cumplirse un mes del asesinato del joven periodista que estudió en la UNCo. El cierre estuvo a cargo de la Federación Universitaria del Comahue: “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”, se escuchó en las calles.

La marcha en defensa de las universidades públicas en Viedma:

En Viedma se inició la concentración en la Universidad Nacional de Río Negro.

A más de 500 kilómetros de ahí, en Viedma, la marcha reunió a unas 1.500 personas, que tuvo dos columnas iniciales: una partió desde el Centro Regional Zona Atlántica (CURZA) y la otra de la UNRN. Ambas se juntaron en Boulevard Contin y 25 de mayo y finalizaron en la plaza San Martín, con un acto y lectura de un documento conjunto.

Entre los asistentes, participaron la decana del CURZA, Adriana Goicochea y el vicerrector de la UNRN, Daniel Barrio. La primera remarcó que “no es sólo un tema presupuestario, es una cuestión de accesibilidad, de inclusión y de derechos”. El segundo pidió al gobierno nacional que “cambie de rumbo” en la política universitaria. “La universidad pública – resaltó – sirve para que los estudiantes puedan cumplir sueños”, “esta sociedad mejore” y “la comunidad en nuestro país sea cada vez más grande”.



Asistió, también, el vicegobernador Pedro Pesatti, que dijo estar “emocionado de ver tanta gente defendiendo la universidad pública que es una de las instituciones más importantes para formar profesionales y producir conocimiento para el desarrollo del país. En Río Negro está la prueba con Invap, que es un desprendimiento del Balseiro que forma parte de la Universidad Nacional de Cuyo” y que “pone a Argentina a la vanguardia de la ciencia”.

El documento leído planteó que el “modelo” del gobierno nacional “es una Argentina muy distinta, la de los privilegios de la riqueza, organizada verdaderamente en castas fijadas por su origen”. También se convocó a la resistencia desde “nuestros puestos de trabajo. Si no hay lucha, al final del camino está la desarticulación total del sistema, la pérdida de esperanzas y sueños para millones de estudiantes. El disciplinamiento y adoctrinamiento que trae aparejado la ley salvaje del mercado”.

Bariloche, copó el Centro Cívico:

Fuerte respaldo a la educación superior pública en Bariloche.

A 800 kilómetros, en Bariloche se vivió una movilización heterogénea que colmó la plaza del Centro Cívico con un grito de unidad. Una marcha sin precedentes. La movilización comenzó a las 17:30 y se nutrió de más de diez cuadras compactas de manifestantes que dos horas después se mantenían, a pesar del frío al caer la noche. En el Centro Cívico el Frente Universitario Intersindical leyó un documento con el reclamo de mayor presupuesto, paritarias, restitución del Fonid, el mantenimiento de las becas Progresar, el aumento de las becas doctorales de Conicet, la reincorporación de despedidos y la recomposición de haberes para científicos.

También se pidió por el boleto estudiantil universitario gratuito – que estuvo amenazado por decisión municipal – y los recursos para poder concluir el campus de la UNRN en Bariloche que tiene un 90% de avance y como consecuencia, esa universidad debe gastar un importante presupuesto en alquileres de edificios, bajo las reglas del mercado actual tras la derogación de la ley de alquileres.

Los cánticos y carteles apuntaban también a la responsabilidad de Milei por un plan de “privatización, mercantilización y elitización”.

Cipolletti se sumó a la marcha federal:

En Cipolletti la manifestación fue a la mañana y reunió a un centenar de personas.

A más de 400 kilómetros, la comunidad universitaria de Cipolletti se hizo sentir. Como suele ocurrir con otros reclamos sociales, la manifestación fue en horas de la mañana para poder sumarse luego a la marcha en Neuquén que se concretó por la tarde.

Más de un centenar de personas marcharon ayer. Comenzaron el recorrido por el centro de la ciudad hasta desembarcar en la plaza San Martín.La movilización contó con la participación del intendente Rodrigo Buteler, uno de los tantos cipoleños egresados de la universidad nacional. “Como estudiante egresado de la universidad de Córdoba, estamos apoyando y acompañando la universidad pública que nos caracteriza y que estamos orgullosos”, manifestó el abogado y actual jefe comunal.

Gustavo Miranda, estudiante de la licenciatura criminología de la UNRN expresó que las medidas del ajuste obligaron a trasladar horas de clases presenciales en virtuales: “El ajuste se ve reflejado en que los docentes no pueden venir, estamos cursando de manera virtual, es un efecto positivo no perder clases, pero no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad”, comentó.