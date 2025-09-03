Indignación en Roca: hallaron animales muertos en Paso Córdoba y vecinos piden respuestas

Desde la municipalidad confirmaron que ya están trabajando en el hecho. Foto: ilustrativa.

Una mujer que vive en Roca decidió visibilizar una situación que la conmocionó a la altura del puente de Paso Córdoba. Se trató del hallazgo de animales muertos en la zona de las bardas. Por la triste postal, la vecina apuntó contra la falta de controles y la comunidad se hizo eco de la situación. Desde el municipio informaron que ya intervinieron los organismos competentes.

“La sangre estaba fresca”: el relato que generó indignación en Roca

En un mensaje compartido a la organización proteccionista RANHU (Rescate de Animales No Humano), la vecina detalló que en el lugar encontró dos vacas y un caballo muerto.

Según su relato, una de las vacas estaba muerta «hace meses» al costado de un tronco. «Ahí se atracó y murió», afirmó. En tanto, la segunda aseguró que tenía menos de «una semana» muerta.

«La sangre estaba fresca, y como pueden ver en la foto que saqué más de cerca agonizó hasta que murió”, remarcó.

La aparición de animales en las bardas generó preocupación Foto: RANHU.

En su mensaje, describió la escena y el sufrimiento de los animales. “Vaya a saber uno cuánto tiempo estuvo sufriendo, por los movimientos que hizo con sus patas y dejó los pozos”, expresó. Además, señaló que se trata de una problemática visible en la zona ribereña.

La mujer comentó que desde que vive en Roca observa con frecuencia la presencia de animales desnutridos. “Caminan buscando la muerte. Porque a quien le pertenezcan no le interesan, y eso es lo que me da más lástima”, sostuvo en su denuncia.

Denuncias por abandono de animales en la zona de Paso Córdoba

La vecina pidió que la situación se haga visible en la ciudad. Desde la organización de Rescate Animal No Humano (RANHU) respondieron al planteo y confirmaron que realizaron gestiones inmediatas.

Desde la municipalidad confirmaron que ya están trabajando en el hecho. Foto: RANHU.

“Respecto a los animales muertos en zona Paso Córdoba ya nos ocupamos desde temprano llamando y denunciando a Bromatología y bienestar animal/medioambiente”, indicaron en un comunicado este miércoles.