Cómo podría incidir la inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos

En este tiempo, ningún rubro quiere dejar de sacarle provecho a la inteligencia artificial. Incluso los deportes. El pasado viernes 19 de abril, el Comité Olímpico Internacional (COI) lanzó una Agenda Olímpica de IA en la que busca, de manera implícita, formar parte del fenómeno que hoy está cambiando nuestra dinámica social.

Según detalla el comunicado oficial, la iniciativa, que fue anunciada en el Parque Olímpico Queen Elizabeth (sede de los Juegos de Londres 2012), busca delinear un programa donde los deportes y el COI pueden tomar ventaja de los beneficios de esta nueva tecnología. Estos varían desde su implementación en distintas disciplinas hasta en la seguridad del evento que se desarrollará este año en París a partir del 26 de julio.

«Hoy damos un paso más para garantizar la singularidad de los Juegos Olímpicos y la relevancia del deporte. Para ello, tenemos que ser líderes del cambio», dijo el presidente del COI, Thomas Bach, en un acto con la prensa en el velódromo del Parque Olímpico de Londres. «Estamos decididos a explotar el enorme potencial de la inteligencia artificial de forma responsable», afirmó.

En particular, el Comité Olímpico explicó que la inteligencia artificial puede ser usada de varias maneras. En primer lugar, puede ser funcional para proporcionar a los deportistas más acceso a métodos de entrenamiento personalizados, material deportivo de calidad y programas más individualizados para mantenerse en forma.

El entrenamiento con tecnología generativa ya es de hecho un fenómeno que se da entre deportistas aficionados. Según reporta NBC News, la gente ya está usando ChatGPT para que les haga ciertas rutinas de entrenamiento. También, existen aplicaciones como FitnessAI que promete generar rutinas para cada persona basado en más de 5,9 millones de ejercicios. Sus usuarios destacan la ventaja de la accesibilidad por su precio, sin embargo los expertos sienten una alarma al usar estas tecnologías para la salud.

“La relación entrenador y atleta no la va a superar en las planificaciones ya que no es lo mismo”, agrega Pablo Benadiba, entrenador físico, en diálogo con RED/ACCIÓN. “Las variables suceden a diario y estás trabajando con personas, lo que implica cambios constantes que no creo pueda IA advertir de la misma forma”, profundiza.

Más allá del rendimiento deportivo, la IA puede revolucionar el arbitraje, reforzando así la equidad en el deporte. Su exactitud en el registro y el análisis puede contribuir a un juicio más justo de los resultados, evitando cualquier tipo de sesgo o error humano que pueda influir en la competencia, consideran desde el COI. Claro, existe un riesgo de posibles errores en la IA.

Alain Zobrist, Director General de Swiss Timing, comentó que la tecnología de inteligencia artificial ya se está integrando en los sistemas de cronometraje de OMEGA en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. “Nos permite analizar y comprender las actuaciones atléticas con mucha más profundidad que nunca. Estamos entusiasmados con el futuro de la innovación en términos de narración de datos y apoyo a los jueces”, confirmó.

Además, la IA también promete cumplir un papel clave en la seguridad del evento. El COI quiere implementar un sistema de videovigilancia que incluye cámaras impulsadas por esta nueva tecnología dedicadas a señalar posibles riesgos de seguridad como paquetes abandonados o aglomeraciones en público. Sin embargo, según Quartz, los grupos de vigilancia de París insisten en que esto vulnera la privacidad, mientras que el Gobierno francés aclaró que no se utilizará reconocimiento facial.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.