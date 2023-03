Cómo será el otoño de 2023 en Neuquén y Río Negro

Luego de las olas de calor que se hicieron sentir durante el verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este martes una nueva perspectiva de cómo continuará el estado del tiempo en el país durante el periodo de marzo, abril y mayo. Según las previsiones, las temperaturas continuarán en alza y se extenderá el periodo de sequía en buena parte de la Argentina.

En el pronóstico extendido también se puede observar cómo será el otoño para las provincias de Neuquén y Río Negro en cuanto a la temperatura media y la probabilidad de precipitaciones.

«No se descarta una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas en gran parte del país. Se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos de menor escala, incluyendo el Sistema de Alerta por temperaturas extremas», advierte el SMN en su informe.

El pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (Superior, normal e inferior) en cada región señalada y para el trimestre pronosticado.

El informe no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación, esto no significa que no pueda haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos.

En cuanto a las precipitaciones en Neuquén y Río Negro, se esperan lluvias un poco por debajo de lo normal.

Con respecto a la temperatura, el pronóstico indica temperaturas por encima de lo normal en todo el país. Incluso en Río Negro y Neuquén.