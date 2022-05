Cómo y por qué roban transformadores en Río Negro

Hasta 10 horas se puede quedar sin energía eléctrica un barrio por la vandalización de un transformador de potencia. Desde hace años se ve en la región el robo de cables pero en los últimos meses los delincuentes han encontrado otro objetivo en estos equipos que generan un gran perjuicio para los usuarios como para la distribuidora Edersa.

El interés de los ladrones es el corazón de cobre que tienen dentro que pesa entre 80 y 120 kilos y se vende hasta en $2.000 por kilo. Prefieren muchas veces robar un transformador que cientos de metros de cable, señalaron desde la empresa.

La función del transformador y cómo operan los ladrones

Hasta el 19 de mayo se registraron en Río Negro 20 transformadores vandalizados y la ciudad que lidera el ranking es Allen con 14.

En cuanto a la metodología indicaron que se suben con escalera o se trepan a la plataforma donde están los equipos y los empujan al suelo. Cuando impactan, se rompen y se llevan el corazón del cobre. Eligen siempre operar de madrugada y en lugares alejados de la población, en zonas de chacras.

Edersa tiene distribución de energía en todo Río Negro con 250 mil usuarios, salvo en Bariloche (donde lo hace la cooperativa CEB) y en Río Colorado (donde lo hace la cooperativa CEARC)

Desde la empresa explicaron que los transformadores tienen la función de rebajar los niveles de potencia. “Cuando viene la energía de alta tensión pasa por una estación transformadora que la reduce a media tensión. Cuando viene de media tensión los transformadores que hay en la calle la transforman en energía acorde al abastecimiento residencial o comercial”, señalaron.

Los robos ocurren de madrugada en lugares despoblados, zonas de chacras, donde es muy difícil hacer operativos de prevención de seguridad. “Cuando este fenómeno empezó a hacerse más preocupante la Secretaría de Energía de la Provincia, el EPRE, fiscalías, Policía y Edersa empezaron a trabajar para coordinar ámbitos de detección y prevención y que de alguna manera haya más presencia en los lugares donde se repiten las situaciones”, señalaron.

Hay algunos datos favorables, “se han detenido personas en las últimas semanas, en el Alto Valle, hubo procedimientos con buenos resultados y se está trabajando aunque es algo complejo”, reconocieron.

Los riesgos del robo de transformadores

Este tipo de hechos genera todo tipo de riesgos. Primero para el mismo delincuente que corta los cables tensionados en 13,200 voltios o desconecta un transformador para tirarlo de la plataforma. “La verdad que el riesgo es enorme, ha habido lesionados, hasta uno de estos ladrones en Regina estuvo hospitalizado por sufrir quemaduras”, señalaron.

Después está el peligro que queda tras el robo. “Si bien operan de noche, quedan los cables expuestos en la vía pública hasta que llega la guardia de Edersa y despeja el peligro, le saca tensión a las lineas”, detallaron.

Luego está el perjuicio que le provoca a los usuarios, que los deja sin energía, ya que se destroza las instalaciones y lleva tiempo repararlas. “Cada robo ocupa entre 4 y 10 horas de reparación según las maniobras necesarias, zona de robo y cantidad robada, si es cable o transformador”, señalaron.

El otro punto es el económico, estimativamente a Edersa el perjuicio ha sido entre transformadores y cables de unos $50 millones.

Una solución ante el robo de cable que ha encontrado la distribuidora es reemplazarlo por cable de aluminio. “De esa manera buscamos que no vuelvan a robar en el mismo sector porque el aluminio es difícil de reducir, se comercia más barato, no lo buscan los delincuentes”, explicaron. Pero con los transformadores no hay otra alternativa que usar esos mismos equipos, “es complicado”, remarcaron.