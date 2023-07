Con sentido solidario, así se celebrará este año el Día del Payador en Neuquén

Cada 23 de julio se conmemora el día del Payador, no solo en el país sino que también en la provincia de Neuquén. El día tiene una connotación cultural de muchos años y sentido tradicionalista. Hace unos años se realiza un festival para celebrar la fecha, sin embargo este año la edición 2023 será distinta ante la falta de acompañamiento del gobierno provincial. «Lo vamos hacer igual y esta vez, será con sentido solidario», aseguró Juan Paredes Curbelo, un joven payador referente del género y ferviente impulsor del oficio.

En dialogo con Diario RÍO NEGRO el artista nacido en Chos Malal invitó a todos los interesados en participar de una jornada a pura tradición, a ser parte del festival solidario que se realizará en Lanin 1900 de Neuquén capital. La entrada será un alimento no perecedero, dicha colecta tendrá como fin varios comedores del interior de la provincia.

«El día del payador es parte de un movimiento muy fuerte que pone en valor la cultura de Neuquén, por eso más allá de las adversidades no vamos a dejar pasar la fecha», confesó.

El gobierno provincial a través del ministerio de Cultura, les informó que no tendrán acompañamiento financiero de la provincia por «falta de presupuesto» y también por «falta de lugar». Esta negativa fue llamativa para la organización, ya que si se realizarán otros festivales en la provincia. Sin embargo, no opacó el deseo de que la fecha no pase desapercibida.

Parada tiene solo 23 años, pero cuenta con una extensa trayectoria que lo llevó a recorrer escenarios de casi todo el país y otras naciones. «Siempre payando y acompañando el movimiento de jóvenes tradicionalistas de nuestra provincia», dijo con orgullo de sus raíces.

Respecto al Día del Payador, recordó que existen leyes que avalan a la efeméride como una fecha relevante. Hay una ley que establece la jornada a nivel nacional y también una provincial que destaca el nacimiento de Juan Quiroga, el primer payador de Neuquén capital, quien cuenta con un monolito en el paseo de la costa que recuerda su nacimiento.

En el 2020 se inauguró el monolito que recuerda al primer payador neuquino, Juan Quiroga.

«Es más que un festival al payador, es un reconocimiento a lo neuquino» expresó Parada quien confesó sentirse contrariado al ver que la tradición de la provincia muchas veces es mostrada únicamente con lo turístico y lo gastronómico. «Por eso es importante celebrar esta fecha, porque fortalece a través de la vestimenta y los sonidos, la identidad del neuquino», contó.

Juan Parada representa a las nuevas camadas de artistas tradicionalistas y en sus payadas recorre geografías, sonidos y gustos de Neuquén.

El festival solidario abrirá sus puertas desde el mediodía el próximo domingo 23 y participarán varios payadores además de Juan. También estará el reconocido ballet de adultos mayores y habrá gastronomía popular.