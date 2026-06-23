Confirman actividad en el volcán Auca Mahuida, pero descartan riesgo para la población en Neuquén

El Gobierno de Neuquén confirmó que se detectó actividad en el volcán Auca Mahuida, el cual está ubicado a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Aún así, aclaró que no implica riesgo para la población. Qué se sabe.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO a través de fuentes gubernamentales, se detectó «actividad de escasas proporciones» en las inmediaciones del volcán.

En principio, se trata de un único punto de origen en donde advirtieron una «irradiación de calor con una dimensión de dos metros de ancho por cuatro de largo».

Foto: Gentileza.

El particular hallazgo se produjo este domingo 21, y desde la fecha hasta el día de hoy no se han detectado variaciones en su estado.

Las medidas que dispuso el Gobierno por la actividad en Auca Mahuida

A partir de la confirmación de la actividad, la provincia anunció que si bien mantiene evaluaciones constantes sobre la zona, dispuso una serie de acciones preventivas y de análisis de la situación para determinar el origen.

Entre las medidas que anticipó el Gobierno, se incluye una telemetría constante en el sector determinado, el cual -aclararon- no será difundido para resguardar la seguridad de las personas y preservar el lugar para su correcto estudio.

Asimismo, precisaron que no se registra actividad hidrocarburífera no convenicional en las proximidades del lugar.

Aún así, acotaron que habrá un perímetro de seguridad con un retén preventivo, que será coordinado por el área de Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio de Rincón de los Sauces, para evitar la circulación de particulares, en un radio 2 kilómetros.

Por otra parte, comunicaron que se iniciarán consultas a especialistas para determinar antecedentes y posibles orígenes de la actividad.

Por último, añadieron que el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) realizará un monitoreo de la actividad sísmica del sitio.