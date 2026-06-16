Chile declaro alerta amarilla en un volcán cercano al norte de Neuquén: dónde está y qué significa

Las autoridades de Chile declararon la alerta temprana preventiva y elevaron a amarillo el nivel de vigilancia del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, un imponente y activo sistema cordillerano ubicado en la Región de Ñuble, justo en el límite fronterizo con el norte neuquino.

El cambio de escenario encendió las luces de seguimiento de este lado de la cordillera. La medida fue adoptada en conjunto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

El detonante de la alerta fue un incremento notorio en la sismicidad interna y los antecedentes de inestabilidad superficial.

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El reporte técnico de los vulcanólogos chilenos detalla que el cuadro actual está directamente asociado al último gran ciclo eruptivo del complejo, registrado entre los años 2015 y 2022. Los especialistas pusieron el foco en el cráter Nicanor y delinearon los principales riesgos para las próximas horas.

Según indicaron, dada la actividad sísmica que se ha observado en las últimas semanas, «junto con los antecedentes de actividad superficial del último ciclo eruptivo, entre los años 2015 y 2022, es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud a nivel de cráter Nicanor que afecten el entorno inmediato en un radio de 1 km«.

Y agregaron: “los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. No obstante, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores”.