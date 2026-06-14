Tragedia: un excursionista murió tras caer 200 metros mientras descendía de un volcán de Chile

El sábado se registró un trágico accidente en la zona patagónica de Chile en el que murió un excursionista. El hombre se cayó 200 metros mientras descendía del volcán Calbulco, ubicado en la región de Los Lagos.

Tragedia en Chile: operativo de rescate y hallazgo del cuerpo

El episodio se registró cuando se inició el operativo de rescate, cerca de las 15. El mismo se montó luego de que una persona advirtiera que su amigo se había caído por una ladera del macizo.

Según la información aportada por Carabineros a medios chilenos, los dos habían ascendido al volcán y cuando descendían, uno de ellos perdió el estabilidad y cayó.

Los antecedentes preliminares indican que la víctima se precipitó aproximadamente 200 metros. Tras este episodio, su acompañante logró ubicarlo y constató así que no tenía signos vitales.

Luego de recibir la denuncia, Carabineros mantuvo comunicación con el excursionista que reportó el hecho para activar las coordinaciones para recuperar el cuerpo ya que se encontraba en un sector de difícil acceso del volcán.

La Fiscalía dispuso la participación de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y de personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes quedaron a cargo de las labores de extracción. En paralelo, se investigan las circunstancias que provocaron la caída del hombre.