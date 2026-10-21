Conmoción en Catamarca por la muerte de un niño de 10 años por una ameba «come-cerebros»: reconstruyen las posibles exposiciones

En Catamarca informaron que murió un niño de 10 años de Fiambalá por un caso de meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri, conocida como la «ameba come-cerebros». Así lo confirmó el Ministerio de Salud de la provincia luego de análisis del Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán.

El nene falleció luego de permanecer internado en el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”.

Muerte de un niño en Catamarca por meningoencefalitis amebiana: qué se sabe

Naegleria fowleri es una ameba que puede invadir el sistema nervioso central. «La confirmación se realizó mediante PCR en tiempo real a partir de una muestra de líquido cefalorraquídeo, derivada al laboratorio de referencia ante la sospecha del equipo de Infectología del Hospital», informó el Ministerio de Salud de Catamarca.

Indicó que como parte de la investigación epidemiológica, los equipos técnicos «continúan reconstruyendo las posibles exposiciones del niño a ambientes propicios para el microorganismo causante de la infección que hayan ocurrido en los 12 días previos al inicio de los síntomas».

Señaló que se tomaron «muestras de superficies y agua de los sectores indicados por testimonios de familiares y cercanos al niño fallecido». Uno de estos puntos fue el Complejo Termal de Fiambalá, por lo que se dispuso un cierre mientras se hacían los análisis,

«Los resultados del muestreo general se encuentran en proceso y serán evaluados en conjunto con toda la investigación epidemiológica y sanitaria», señaló la cartera de Salud.

Recalcaron que hasta el momento no se identificaron otros casos y, de acuerdo con la evaluación epidemiológica actual, «se trataría de un caso aislado».

Muerte de un niño en Catamarca: qué es la ameba «come-cerebros»

Según expusieron desde la cartera de salud catamarqueña, la Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes y tiene las siguientes características:

Es un microorganismo que genera una infección muy poco frecuente, con escasos registros en el mundo.

Se produce cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz.

No se transmite de persona a persona, por lo que no existe riesgo para familiares, convivientes, personal de salud u otros contactos del niño.