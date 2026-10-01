Litio en Catamarca: Lake Resources obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para Kachi

La primera fase contempla una fase de producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Foto: gentileza.

El Gobierno de Catamarca, a través de la Secretaría de Minería, otorgó a Lake Resources la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de litio Kachi. Se trata del principal permiso ambiental que requería la iniciativa, lo que le permite avanzar hacia la etapa de diseño de ingeniería inicial (FEED, por sus siglas en inglés).

La DIA se presentó en marzo de 2024, y el proceso incluyó revisiones de distintos organismos y una instancia de consulta pública que se desarrolló entre el 3 y el 31 de agosto.

La empresa australiana afirmó que la aprobación le permitirá profundizar las negociaciones con potenciales socios estratégicos así como buscar distintas alternativas de financiamiento para el desarrollo del proyecto. La compañía cuenta con Citi y JP Morgan como asesores en ese proceso.

«El hito más importante en la historia» de Lake Resources

El CEO de Lake Resources, David Dickson, destacó la obtención de la DIA como «el hito más importante en la historia de la empresa», y aseguró que Kachi ya cuenta con todos los permisos necesarios y listo para comenzar la construcción.

Respecto a los pasos a seguir, añadió que la firma aún debe finalizar y presentar su solicitud bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), además de completar el FEED antes de que se apruebe la construcción.

El FEED permitirá definir con mayor precisión la ingeniería correspondiente a la primera fase de Kachi, que contempla la realización de una planta con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).

El estudio de viabilidad realizado por la firma en agosto de 2025 estimó que esta primera fase demandaría una inversión cercana a los 1.160 millones de dólares, mientras que los costos operativos fueron calculados en torno a los 5.900 millones por tonelada de LCE.

El proyecto empleará tecnología de extracción directa (DLE), que se diferencia del esquema tradicional de evaporación de salmueras en grandes piletas, al extraer selectivamente el litio de la salmuera y luego reinyectar el fluido al sistema.

La firma trabaja con Lilac Solutions, cuyo proceso utiliza tecnología de intercambio iónico. Por otra parte, Hatch continuará como su socio de ingeniería.

El FEED también permitirá avanzar en la adquisición de equipos de largo plazo de entrega, mientras la compañía continúa trabajando en las condiciones necesarias para avanzar hacia la construcción.

Las condiciones de la aprobación de la DIA

La DIA estableció una zona de exclusión superficial de 200 metros alrededor de la costa de la laguna como parte del marco de gestión ambiental del proyecto. Por ello, Lake Resources deberá actualizar su estimación de recursos minerales para reflejar esa restricción.

Sin embargo, la compañía señaló que esta zona de exclusión no afectaría las reservas minerales ni el plan de perforaciones previsto para el proyecto, de acuerdo con sus estimaciones actuales. La aprobación también establece una serie de obligaciones que deberán cumplirse antes del inicio de las operaciones comerciales.

La minera se comprometió además a realizar un aporte de un millón de dólares al fondo fiduciario de regalías mineras de Catamarca. Los pagos se realizarán entre octubre de 2026 y junio de 2027.