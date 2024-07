Conmoción en Santa Cruz: murió un hombre tras ser aplastado por la tapa de un barco en Caleta Olivia

Un trágico accidente conmocionó a todo Santa Cruz. Un hombre de 60 años fue aplastado por la tapa de un barco y luego de estar varios días internado, murió. La víctima trabajaba como estibador en el puerto de Caleta Olivia.

El grave episodio ocurrió el jueves 25 de julio, pero trascendió en las últimas horas cuando se terminó de confirmar la muerte del hombre. Según informó el medio ADNsur, el hecho sucedió pasadas las 23 del jueves y la víctima era un estibador que se encontraba realizando un trabajo en la bodega de un barco.

El hijo del trabajador fue quien detalló que el accidente surgió después de que se rompiera un cabo de la tapa del barco, «se rompió ese cabo, él estaba justo ahí para tapar el barco y se desplomó». La tapa pesaba alrededor de 500 kilos.

Después de lo sucedido, el hombre fue ingresado de urgencia y desde ese día estuvo en terapia intensiva porque tenía múltiples fracturas. Finalmente el martes un nuevo parte médico le informó a la familia su muerte cerebral y este miércoles se confirmó que murió.

Quién era el hombre que murió tras ser aplastado por la tapa de un barco en Caleta Olivia

Según informó el medio ADNsur, la víctima del trágico accidente fue identificada como Diógenes Gutiérrez. El hombre tenía 60 años y se desempeñaba como estibador en el puerto de Caleta Olivia.

Sus hijos informaron que Gutiérrez trabajaba hace más de 20 años para ese puerto. También denunciaron que por mucho tiempo reclamaron un seguro y por ambulancia para los trabajadores del puerto.

«No quiero que a ningún compañero le pase esto. No puede ser que no tengamos ambulancia», declaró el hijo de la víctima en el medio local.