Muerte de un niño de cuatro años en Roca: “No sabemos qué pasó dentro del quirófano”, dijo la madre

Ariana Toledo no encuentra consuelo por la muerte de su hijo de cuatro años tras ser operado en el Sanatorio Juan XXIII de Roca por una hernia diafragmática. “La autopsia dice que hubo un paro cardiorrespiratorio pero por qué nos ocultaron información, no sabemos qué pasó dentro del quirófano”, expresó indignada en compañía de su hermana Silvia.

Diario RÍO NEGRO charló con Ariana y ella muy conmovida contó cómo era su hijo y lo que afrontó en el sanatorio. “Era lo más amoroso que había, me decía mamita. Cuando lo teníamos que retirar del jardín para hacer estudios médicos no podía irse sin despedirse de todos sus compañeritos”, recordó.

La madre de 23 años contó que hace más de un año, en el hospital de Roca, le detectaron la hernia y que el médico que le realizaba los controles cada tres meses fue quién operó al pequeño.

“El mismo cirujano pediatra que atendía y controlaba a Valentín continúo con los controles en el Juan XXIII donde también trabaja. Allí se realizaron más estudios y dijo que había llegado el momento de operar. El médico dio la fecha de cirugía para el jueves 11 de julio”, detalló.

En compañía de su hermana Silvia, Ariana contó lo que vivieron en el sanatorio. Foto Juan Thomes

Señaló que el profesional le había remarcado que era un procedimiento de bajo riesgo. “Dijo que era una cirugía que no tenía riesgo, que iba a durar una hora y que iba a necesitar sólo dos días de recuperación internado y unos 20 días sin actividad física”, mencionó.

Ariana contó que su hijo se agitaba un poco cuando comenzó el jardín aunque esto no le impedía realizar actividades. Sin embargo el médico programó la operación el 11 de julio para que el año que viene cuando tuviera más actividades físicas la hernia no lo limitara.

La operación y los partes médicos que generaron dudas en la familia

“El cirujano pediatra ingresó a la habitación y le dijo a Valentín que se ponga el camisolín y lo llevaron a quirófano. Le pregunté al médico si esperaba afuera del quirófano y me dijo que espere a la habitación”, señaló.

Sin embargo la cirugía que iba a durar en principio una hora se extendió a tres.

“Pasaron tres horas y volvió el médico solo y me dijo que mi hijo tuvo un poco de bradicardia. Me dijo que por protocolo tenía que pasar a terapia intensiva, no habló nunca de un paro”, detalló.

Al día siguiente, el viernes 12 «vino el cirujano pediatra y dijo que esto no tenía que haber pasado ‘mi cirugía está perfecta’, dijo varios veces», recordó Ariana.

Pero en los partes médicos que continuaron no sólo hablaron de la bradicardia.

La familia se reunión con otros profesionales y “nos dijeron que tuvo un poco de bradicardia y una hipoxia”, señaló Ariana.

La madre le preguntó de cuánto fue la hipoxia. “Esas son cosas que yo no te puedo explicar”, contó que le respondió el cirujano pediatra.

Con su voz quebrada Ariana pide Justicia por su hijo. Foto Juan Thomes

“Yo te entregué mi hijo a vos, le dije. El cirujano me contestó que no era su asunto porque el solo miraba su monitor y dijo que quién debía explicar esto era el anestesista”, señaló.

Ariana contó durante dos días buscaron al anestesista por todo el sanatorio. «“Está en cirugía, no se puede presentar’ eran las respuestas que nos daban. Ahí decidimos que los parte médicos los ibamos a recibir en familia”, contó.

En los reportes médicos siguientes le dijeron que la persona que tenía estas respuestas era el anestesista.

Familiares pegaron carteles con el pedido de justicia en el sanatorio donde murió el nene. Foto Juan Thomes

Ariana señaló que recién apareció el sábado 13 de julio apareció el anestesista y que por primera vez se habló de un paro cardiorrespiratorio. “Me dijo ‘tu hijo no tuvo un poco de bradicardia, tu hijo hizo bradicardia cero, es un paro cardio respiratorio’”, contó indignada.

La madre del pequeño de cuatro años contó que el anestesista le dijo que durante la cirugía había estabilizado al niño con medicación. “Pasó un minuto y estaba estabilizado, me dijo y no apareció más”, recordó.

Muerte de un niño de cuatro años en Roca: «secuelas mínimas»

Ariana dijo que pidió la historia clínica de su hijo y que allí se informó que “el quirófano no tenía un desfibrilador. Durante la cirugía, en menos de un minuto fueron a buscar un desfibrilador. En la historia clínica sale que le hicieron un RCP avanzado, masajes cardíacos, que le inyectaron dos medicamentos, que pidieron apoyo a los médicos de la terapia intensiva. Todo esto ocurrió según el anestesista en menos de un minuto”.

La madre señaló además que el anestesista nunca habló del desfibrilador ni que pidió apoyo, solo que lo estabilizó con medicamentos.

“Hasta el domingo mi hijo estaba bien para ellos. Iba a salir con secuelas mínimas, la última reacción que tuvo fue el domingo”, contó Ariana.

“Me abrió los ojos, le hablé y los cerró y los volvió abrir. Después movió un poco la cabeza y eso fue lo último que hizo”, recordó muy conmovida Silvia, la tía del pequeño.

Familiares y vecinos pidieron justicia. Foto: Andrés Maripe

Muerte cerebral y la investigación fiscal

Ariana contó que el lunes 15 de julio charló con ella el jefe de terapia que estaba de vacaciones. “Nos dijo que corría riesgo de vida. Estaba con una diabetes insípida y me dijo que iban a evaluar cada paso”, señaló.

Ese día se realizaron más estudios y el martes 16 una ecografía doppler. “Nos dijeron que había poco flujo sanguíneo en el cerebro y el miércoles 17 le hicieron una resonancia donde decía que había muerte cerebral”, contó la madre.

Esta dura noticia la recibieron a las 14.30. “Tuvimos que esperar por protocolo 24 horas más para desconectarlo”, contó.

El jueves a la mañana Ariana se presentó en fiscalía a realizar la denuncia. “De la autopsia surgió que el quirófano no tenía desfibrilador y que no hay datos del capnógrafo. El capnógrafo, es un equipo médico que marca la presión y el oxígeno. Hay media hora donde no hay datos”, señaló.

“Nos hicieron pasar 7 días horribles. La autopsia dice que hubo un paro pero por qué nos ocultaron información, no sabemos qué pasó dentro del quirófano”, expresaron indignadas Ariana y su hermana Silvia.