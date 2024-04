Convocan a la casa donde fue asesinado el periodista Juan Caliani en Neuquén, este miércoles.

El asesinato del periodista y productor radial Juan Caliani en el patio de su casa del barrio La Sirena de la ciudad de Neuquén generó una profunda conmoción en la región. Fue su madre quién, en las primeras palabras públicas que brindó lo definió como un comunicador que «trabajaba con toda la alegría y con todo el amor». Hoy sus vecinos, amigos y allegados convocaron a reunirse en Purrán al 1700 a las 19:30 para «acompañar a los papás de Juan».

Ayer, sus amigos, amigas, allegados y colegas se reunieron a las 19, en el hall de la biblioteca de la universidad. “Nos abrazamos por el Cali. Siempre apostó a lo colectivo, hoy intentaremos lidiar con esto colectivamente”, manifestaron en la convocatoria. Este miércoles, harán lo mismo pero en la casa que Juan Caliani compartía con sus padres.

La convocatoria plantea una reunión silenciosa a las 19.30 en «Fray Luis Beltrán y Purrán para ofrecer nuestro apoyo a los padres de Juan, como vecinos del Barrio La Sirena».

Juan Caliani era actualmente productor en AM Cumbre, tenía también su propio segmento deportivo, y había retomado este año sus estudios en la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, donde se desempeñó como consejero estudiantil. Hizo una experiencia como pasante en la Agencia Neuquén del diario RÍO NEGRO, en 2016, y pasó por radio Universidad Calf.

El periodista está siendo velado desde las 11 en la Sala A de CALF. Luego, será trasladado al cementerio local cerca de las 18.

Su madre pidió fuerzas y el acompañamiento de la comunidad «para que se haga justicia y que esto no pase más«. «No vamos a poder despedirlo nunca, siempre va a estar con nosotros«, expresó. Además, pidió que no se olviden de él, «esto no tiene que quedar impune, no va a ser fácil, no vamos a tener más su alegría, sus salidas en bicicleta tratando de disfrutar, estamos desolados», expuso.

Asesinato de Juan Caliani: un ataque no planificado

El hecho ocurrió a las 23.40 del lunes 1 de abril. El joven de 34 años estaba con su papá y su mamá en la vivienda ubicada en las calles Luis Beltrán y Purrán de la capital, a unos 800 metros de la Jefatura de Policía y a solo cinco cuadras de la comisaría 17. Escuchó ruidos en el patio y salió.

La casa tiene un quincho. Juan los vio y allí lo atacaron con un arma blanca.

La autopsia se realizó en la morgue de la Ciudad Judicial. Según el informe preliminar, que se conoció pasadas las 16, el joven tenía dos heridas cortantes y punzantes, una de las cuales le provocó la muerte. La más grave afectó los órganos intratorácicos.

Su cuerpo también presentaba lesiones defensivas, en manos y antebrazo.

En el lugar fue secuestrado un cuchillo con restos de sangre que podría ser el que utilizaron para la agresión. Deberá ser peritado.