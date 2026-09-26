Copa Robótica 2026: las historias de superación detrás de los equipos de Neuquén y Río Negro

La final de la segunda edición de la Copa Robótica, organizada por Educabot, comenzó ayer en el Centro de Convenciones Domuyo con 48 equipos de todo el país. Hoy se definirán los ganadores: el campeón obtendrá el pase al FIRST Global Challenge 2027 y los primeros puestos recibirán, en conjunto, 100 millones de pesos en tecnología educativa para sus escuelas. Los participantes de Neuquén y Río Negro buscarán llevarse el premio mayor.

Entre las competencias, la ceremonia de apertura y una charla virtual con el profesor de Cornell y exintegrante de la NASA David Schneider, este sábado los estudiantes compartieron una jornada marcada por la creatividad y el trabajo en equipo. Además, un DJ y un robot los invitaron a bailar.

Primera jornada de la Copa Robótica en Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz).

De un colegio de Neuquén con orientación en Educación Física en la final de la Copa Robótica

Una placa que llegó casi sobre la hora, viajes organizados con recursos propios y un robot que cambiaba después de cada partido. Para Casi Media Docena, llegar a la final nacional de la Copa Robótica no fue cuestión de seguir un plan sin tropiezos. El equipo del Colegio Neuquén Oeste avanzó hasta esta instancia después de superar la competencia en Zapala y de aprender a resolver problemas mientras el torneo seguía en marcha.



No solo las escuelas técnicas tienen competencias sobre robótica, de hecho este grupo de estudiantes se formaron en un secundario orientado en Educación Física. La docente Natalie Peña destacó el esfuerzo de los alumnos para abrirse camino en un terreno nuevo. Aprendieron a programar con el kit que recibieron, se repartieron tareas y aprovecharon los espacios entre clases para probar el robot.



Cuando hacía falta, se lo llevaban para continuar el trabajo fuera de la escuela. “Prácticamente hay que tener ganas y proponértelo”, comentó uno de los estudiantes. Los entusiasmó formar parte de un club de ciencias, así como se ve en las películas. “Lo más lindo es conocer gente nueva”, destacó otra de las participantes.



La prueba más exigente llegó antes de la semifinal. Según relataron, una falla en la placa del robot los dejó esperando el reemplazo hasta el viernes, cuando debían viajar el sábado. En Zapala siguieron ajustando la pala entre un partido y otro. De regreso, con más tiempo, pudieron rehacerla. Algunos piensan en seguir carreras a fines, pero no es lo que los atrajo de esta experiencia. Fue “el trabajo en equipo” la principal motivación.

Antes de la competencia, los equipos practicaban y ponían a punto sus robots. (Foto: Emiliano Ortíz).

Desde El Bolsón a la final: «Estamos muy orgullosos»



En el medio de la pista de baile, mientras tocaba el DJ, se destacaban las camisetas con la leyenda “Piltriquitrón”, el equipo de la ESRN 30 de Río Negro que llegó desde El Bolsón. Los estudiantes se sumaron a la competencia a partir de una propuesta escolar. Además, uno de sus compañeros ya había participado el año anterior y contagió al resto.



Entre los integrantes hay quienes ya tenían interés por la programación y quienes están dando sus primeros pasos. Esa mezcla no les quitó ambición. “Vamos a darlo todo”, dijo uno de los alumnos. Quieren alcanzar el FIRST Global Challenge 2027 y ganarse 100 millones de pesos en tecnología educativa.

“La verdad que, como equipo, como equipo docente, como escuela, estamos muy orgullosos. Venimos de muchas bajas en educación, pocos recursos y la verdad que estar a este nivel es impensado, pero posible”, enfatizó el profesor Matías Persano.



Junto a Casi Media Docena y Piltriquitrón, también representan a la región Wind Warriors, de la EPET N° 25 de Plottier, y DINABOTS, de la ESRN Don Bosco de Bariloche. Son dos equipos de Neuquén y dos de Río Negro que llegaron a la final por caminos distintos, pero con el mismo desafío por delante: poner a prueba sus robots y el trabajo que hicieron juntos. Este sábado se conocerá al equipo ganador.

El talento neuquino en la Copa Robótica 2026. (Foto: Emiliano Ortíz).

La grilla de este sábado en la Copa Robótica en Neuquén

08:30: Inicio de acreditaciones.

09:00 a 13:00: Partidos de competencia.

14:00 a 16:00: Partidos de competencia.

16:00 a 16:30: Sorteo de los cruces finales.

16:30 a 17:00: Torneo final.