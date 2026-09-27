¡Una fiesta deportiva! Más de 8.000 personas coparon el Paseo Costero en la edición 2026 de «Mi Ciudad Corre» en Neuquén

El Paseo Costero de Neuquén capital volvió a vestirse de fiesta. La quinta edición de Mi Ciudad Corre concentró este domingo a más de 8.000 personas con epicentro en la Isla 132, consolidando a la competencia como una de las citas deportivas y recreativas más convocantes de la región.

Desde el municipio confirmaron que hubo 6.500 inscriptos formales, pero las familias, acompañantes y grupos de amigos coparon la zona costera de la ciudad.

“La isla está llena, explotada, con un clima de gente que vino a divertirse y pasarla bien. Es una fiesta deportiva”, celebró el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, quien no dudó en definir al evento como “un clásico” del calendario local.

El mapa de las pruebas: del circuito ribereño a la caminata animal

La jornada deportiva dividió a los participantes según su nivel de exigencia, con un rediseño del trazado para las distancias mayores y opciones inclusivas:

21K y 10K competitivos: el plato fuerte para los atletas. Este año, los corredores de la máxima distancia pudieron atravesar prácticamente toda la extensión del Paseo Costero.

el plato fuerte para los atletas. Este año, los corredores de la máxima distancia pudieron atravesar prácticamente toda la extensión del Paseo Costero. 5K y 2K: trazados netamente recreativos y adaptados para las infancias.

trazados netamente recreativos y adaptados para las infancias. Caminata animal (2K): una de las opciones más elegidas por las familias, pensada para compartir el recorrido junto a perros y animales no humanos.

una de las opciones más elegidas por las familias, pensada para compartir el recorrido junto a perros y animales no humanos. La apuesta natural: “Este circuito que tenemos en esta edición es vivirlo con la naturaleza, el río Limay y el río Neuquén”, resaltó Serenelli sobre el nuevo diseño de la carrera.

Impacto nacional y lo que viene en la agenda para Neuquén

La convocatoria logró romper las fronteras de la Confluencia. El municipio confirmó la llegada de corredores provenientes de Río Negro, La Pampa, Chubut y Buenos Aires que reflejan la evolución del evento, atrayendo a competidores que en años anteriores solo participaban de manera recreativa y ahora regresaron para medirse en distancias mayores.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini —quien se sumó al circuito de dos kilómetros junto a un perro—, destacó el perfil familiar de la jornada y anticipó el calendario para los próximos meses con un objetivo claro: el turismo.

“A lo largo de lo que resta del año quedan muchas más actividades deportivas, la regata próximamente, motocross, un montón de actividades que consolidan a esta ciudad turística”, concluyó la funcionaria.