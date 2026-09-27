Alerta por lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este domingo 27: qué pasa en la cordillera y cómo estará el tiempo en el Alto Valle

El cielo borró de un plumazo cualquier rastro de la primavera recién estrenada. Este domingo 27 de septiembre invita a quedarse en casa, preparar el mate, mientras un temporal de lluvia y viento barre de punta a punta el territorio de Neuquén y Río Negro.

La peor parte del mapa se la llevan los extremos de la región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta oficial por abundantes lluvias en la cordillera de Neuquén y la costa de Río Negro.

Mirá el pronóstico detallado para cada ciudad este domingo 27 de septiembre acá.

¿Lluvias en el Alto Valle? con máximas de 22°C, qué dice el pronóstico para hoy

El clima en Neuquén y las ciudades valletanas irá de menor a mayor en intensidad de tormenta.

Arranca agradable pero muy húmedo, con una mínima de 13°C y una máxima que llegará a los 22°C. El escenario empeora drásticamente por la tarde con el inicio de las lluvias. Hacia la noche, el agua gana fuerza y se le suma un ventarrón molesto con ráfagas de hasta 50 km/h.

El tiempo gris y los chaparrones se quedarán anclados en la zona durante todos los próximos días.

La situación será similar para la zona del Valle Medio de Río Negro. El punto más cálido se dará con 23°C de máxima y 12°C de mínima, pero el calor no salva la jornada. El agua caerá de forma constante y sin pausas desde la mañana hasta el final del día.

Vientos fuertes y lluvias constantes para la costa de Río Negro este domingo 27 de septiembre

La franja atlántica atraviesa una de las peores jornadas del mes y concentra la atención de las autoridades. Hoy rige una alerta oficial por lluvias continuas y abundantes que castigarán a Viedma y alrededores sin parar, obligando a suspender cualquier actividad a la intemperie.

La costa mantendrá el pulso inestable, gris y húmedo que domina actualmente a toda la Patagonia.

Cordillera: qué dice el pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro este domingo 27 de septiembre

El frío, el agua y el viento se adueñan del paisaje en los principales destinos andinos y el norte neuquino: