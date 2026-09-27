Estados Unidos llevó a Neuquén su propuesta cultural y de intercambio: “No somos solamente la embajada en Buenos Aires”

La agregada cultural adjunta de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Laura Ettabbakh y el integrante de la delegación, Ricardo Wildman. (Florencia Salto)

La Embajada de los Estados Unidos eligió Neuquén como última escala de una gira que recorrió 13 ciudades de distintas provincias argentinas para acercar actividades culturales e información sobre oportunidades de estudio e intercambio. La jornada se realizó en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén y tuvo como eje la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense.

La agregada cultural adjunta de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Laura Ettabbakh, explicó que el objetivo de la recorrida fue fortalecer el vínculo entre ambos países desde la cultura. “Hemos estado haciendo un recorrido por toda la Argentina, desde Salta y Jujuy hasta Neuquén. Hoy es la última parada”, señaló.

La funcionaria destacó que las actividades buscaron llevar la presencia de la Embajada fuera de Buenos Aires. “No somos solamente la embajada en Buenos Aires, sino la embajada en toda Argentina”, afirmó.

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a información sobre visas, becas, intercambios culturales y científicos, además de participar de actividades vinculadas con la música y la cultura estadounidense. También estuvieron representantes de la Comisión Fulbright y exbecarios que compartieron sus experiencias.

Ettabbakh remarcó que uno de los objetivos de la iniciativa fue mostrar que las oportunidades de intercambio no están concentradas en la capital del país. “Hay oportunidades para todo y tenemos participantes de toda la Argentina que han estado en los programas de intercambio con los Estados Unidos”, explicó.

La agregada cultural adjunta también planteó que el contacto directo permite despejar dudas sobre las distintas alternativas. “Venimos justamente a acercar esa información para que la gente sepa que no son intercambios dirigidos a Buenos Aires, a la gente que está en Buenos Aires o a una sola universidad”, sostuvo.

La actividad incluyó además la participación de estadounidenses que viven o conocen distintas regiones de ese país. “Yo soy de Pensilvania. Me gustaría compartir todo sobre Pensilvania”, contó Ettabbakh al explicar la posibilidad de conversar con los visitantes sobre sus estados de origen, viajes y experiencias.

“La embajada en toda la Argentina”

Otro de los integrantes de la delegación, Ricardo Wildman, especialista en vinculación, destacó la posibilidad de establecer contactos directamente con las comunidades. “No solamente en Neuquén, hemos estado en otras 12 provincias”, señaló.

Wildman mencionó el recorrido realizado por distintas regiones y destacó la recepción encontrada durante la gira. “Toda la Argentina es tan grande y linda y los pueblos son tan receptivos que nos encanta poder tener esta oportunidad de compartir justamente con la gente localmente”, expresó.

La llegada a Neuquén también significó el primer contacto de Ettabbakh con la provincia. La funcionaria contó que disfrutó especialmente de la recepción local y del espacio elegido para la actividad. “Es mi primera vez aquí en Neuquén. Lo hemos pasado súper bien. Estoy muy contenta de estar aquí con este lindo paseo y la gente muy agradable, muy acogedora”, afirmó.

La delegación explicó que el cierre de la gira no implica el final de las actividades en la región. Ya habían pasado por Comodoro Rivadavia y anticiparon que habrá nuevos proyectos y programas vinculados con la Patagonia.

“La intención es celebrar y en los lugares donde viene la gente a descansar, para que se acerquen”, resumió Ettabbakh. La propuesta buscó así combinar la celebración del aniversario estadounidense con el acceso directo a información sobre estudio, intercambio, cultura y oportunidades de vinculación para habitantes de distintas provincias.