Robots bailarines, un DJ y un científico de la NASA: así arrancó la Copa Robótica en Neuquén

Arrancó la final de la segunda edición de la Copa Robótica en Neuquén organizada por Educabot. Dentro del Centro de Convenciones Domuyo se montaron cuatro tribunas y dos arenas competitivas donde cada equipo demuestra sus las habilidades. Comenzó este viernes 25 y se definirá el sábado 26 de septiembre. Los ganadores obtendrán el pase al mundial FIRST Global Challenge 2027 y volverán a sus colegios 100 millones de pesos en tecnología educativa.

Solo dos grupos de cada provincia de Argentina, 48 en total, pasaron a la final. Los integran estudiantes de entre 15 y 18 años con y sin conocimientos en programación y robótica.

El cofundador de Educabot, Felipe Herrera Zoppi, destacó la amplia participación: «Fueron más de 15.000 los que participaron este año, el año pasado fueron 3.500 y el año que viene van a ser 50.000».

Cofundador de Educabot, Felipe Herrera Zoppi. (Emiliano Ortíz).

Discursos, robots bailarines y DJ: así inició la Copa Robótica en Neuquén

Se mostró conmovido después del himno provincia y valoró, además, que se haya concretado en la capital neuquina. «Estar acá me llena de emoción. No soy neuquino, pero viví algunos años en esta ciudad y lo cuento porque esos años fueron mis primeros años de educación secundaria, donde yo hice la escuela técnica y esa escuela técnica siempre abrió oportunidades», comentó. Y remarcó: «Creo que es la que me dio mi vocación de perfil técnico, esa vocación que me lleva acá, a estar liderando una empresa de tecnología educativa».

Luego, la ministra de Juventud, Deporte y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz, dio la bienvenida a las delegaciones y alentó a los estudiantes a que «disfruten, compitan, se hagan amigos y aprendan». La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, invitó a los participantes a recorrer «la ciudad más linda del país» al finalizar la jornada. La ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, remarcó: «Hoy Neuquén significa una oportunidad en el proyecto de país, porque hemos construido las condiciones para que esta provincia sea esa provincia de oportunidades».

Tras los discursos de apertura inició la fiesta. Un show aéreo dejó a los espectadores boquiabiertos y con sensación de vértigo. Pero todos los aplausos se los llevó el robot de Educabot en una escena futurista que fluctuaba entre la ternura, las carcajadas y los suspiros de asombro. Un DJ en vivo transformó el auditorio en un boliche y puso a docentes, estudiantes, funcionarios y a todo el mundo a bailar.

El robot fue una de las estrellas de la jornada. (Foto: Emiliano Ortíz).

Un científico de la NASA: la sorpresa para los participantes de la Copa Robótica

Desde la organización le prepararon una sorpresa a los participantes: entablaron conversación directa con David Schneider, profesor de la Universidad de Cornell y exlíder de automatización avanzada en la NASA, reconocido por diseñar robots para explorar otros planetas. A través de videoconferencia, cuatro estudiantes tuvieron la oportunidad de entrevistarlo en vivo para conocer su historia y llevarse valiosas lecciones sobre perseverancia, trabajo en equipo y el futuro de la tecnología.

Cuando Emilia le preguntó cuál había sido su proyecto más loco, Schneider relató la odisea de poner un robot en el Monte Everest en apenas cinco semanas, una hazaña extrema que solo logró gracias a la colaboración de expertos de todo el mundo. Después contó que su primer robot lo armó junto a su abuelo usando un tacho de basura invertido.

El intercambio también abordó los obstáculos inevitables en el mundo de la innovación. Milagros quiso saber si alguna vez le habían dicho que una de sus ideas era imposible. «Ocurre todos los días», respondió. Sostuvo que parte del trabajo es demostrar «el valor» de cada idea y por qué es importante desarrollarla.

Nicanor quiso saber qué pasos tiene que seguir para llegar a la NASA. Schneider explicó que hay múltiples formas, pero le aconsejó: «Yo te diría que te asegures de enfocarte en una tecnología que realmente te apasione, algo en lo que realmente quieras trabajar e investigar por tu cuenta». Alentó a los estudiantes a creer en sí mismos y perseverar. «No se subestimen», remarcó.